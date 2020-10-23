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Организатор шествий за Лукашенко на глазах у своих детей избил мужчину до черепно-мозговой травмы

23.10.2020 11:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Организатор провластных шествий Сергей Ковригин избил мужчину до черепно-мозговой травмы. Об этом рассказал dev.by.

История произошла вечером 19 октября недалеко от ПВТ в доме, в котором живет Ковригин. Он, по словам местных, на глазах своих жены и детей избил соседа в лифте. В результате чего сосед получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму, что вынудило его обратиться за медицинской помощью. Инцидент был заснят на камеру, расположенную в подъезде. Видео находится у правоохранительных органов.

Сергей Ковригин больше десяти лет работал в EPAM. Сначала разработчиком, потом тимлидом. Ушёл в 2017 году. После этого до весны 2020 года занимал пост Delivery Director в канадской компании беларуского происхождения Axamit. После выборов стал организатором и активным участников шествий в поддержку Лукашенко. Соседи описывают Ковригина как конфликтного человека.

dev.by позвонил жене Ковригина, но она отказалась комментировать инцидент. С самим Ковригиным связаться не удалось. Потерпевший же заявил dev.by, что драка действительно произошла: «Я подтверждаю, что меня бил Сергей Ковригин». Он подал заявление в милицию о возбуждении дела по части первой статьи 339 УК РБ («Хулиганство»). 

 
 
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Организатор провластных шествий Сергей Ковригин избил мужчину до черепно-мозговой травмы. Об этом рассказал dev.by. История произошла вечером 19 октября недалеко от...
 
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