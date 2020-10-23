ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко пообещал серьезный контроль за ценами зимой в торговле

23.10.2020 11:49 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Задача мэра Минска и губернаторов – распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая», – сказал Александр Лукашенко.

Он поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов. Заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. При этом нет запрета и на импортную продукцию.

«У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю»

«Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (отечественная продукция). Смешно – из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Что это значит?

В Беларуси зимой будет уделено особое внимание ценам на сельхозпродукцию и ассортименту. Александр Лукашенко предупредил о контроле за ценами.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрета на импорт не будет, но на прилавках должна лежать белорусская сельхозпродукция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Слуцкий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты не верят в успех конституционной реформы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика