Лукашенко пообещал серьезный контроль за ценами зимой в торговле

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Задача мэра Минска и губернаторов – распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая», – сказал Александр Лукашенко.

Он поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов. Заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. При этом нет запрета и на импортную продукцию.

« У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю»

«Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (отечественная продукция). Смешно – из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Что это значит?

В Беларуси зимой будет уделено особое внимание ценам на сельхозпродукцию и ассортименту. Александр Лукашенко предупредил о контроле за ценами.