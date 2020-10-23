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Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову

23.10.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

woman.ru

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову до семи с половиной лет колонии общего режима вместо восьми лет.

Защита артиста пыталась добиться замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Обвинение требовало оставить предыдущий приговор без измнений.

По словам адвоката потерпевших, его доверители были готовы к такому решению и считают его справедливым.

Защитник Ефремова Владимир Васильев заявил, что обжалует приговор в кассации.

Самого артиста в ближайшие несколько недель этапируют в колонию, пишут ria.ru.

 
 
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Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову до семи с половиной лет колонии общего режима вместо восьми лет.
 
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