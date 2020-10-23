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Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову
23.10.2020 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
woman.ru
Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову до семи с половиной лет колонии общего режима вместо восьми лет.
Защита артиста пыталась добиться замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Обвинение требовало оставить предыдущий приговор без измнений.
По словам адвоката потерпевших, его доверители были готовы к такому решению и считают его справедливым.
Защитник Ефремова Владимир Васильев заявил, что обжалует приговор в кассации.
Самого артиста в ближайшие несколько недель этапируют в колонию, пишут
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Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову до семи с половиной лет колонии общего режима вместо восьми лет.
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