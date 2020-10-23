Лукашенко готов «помочь» России с сахаром: «Сильно повезло»

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня заявил, что готов подставить России плечо и оказать помощь с поставками сахара, конечно за деньги. Производство белого сахара в России в 2020 году составит до 5,5 млн тонн при объеме внутреннего потребления около 5,9 млн тонн.

"Вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - сказал пенсионер в полях Слуцкого района.

Он также поставил властям задачу сохранить и распределить урожай до весны следующего года, чтобы избежать скачка цен на овощную продукцию.

"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - заявил Лукашенко.

По его словам, никто не запрещает продавать импортные продукты, но рядом на прилавках всегда должна лежать отечественная продукция.

"Смешно: из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - утверждает Лукашенко.