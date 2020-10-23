ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко отдал половину картошки с своего участка ОМОНу: бедные и голодные?

23.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко отдал ОМОНу половину картофеля, собранного на его участке, сообщает телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской пресс-службе. Что было сделано со второй половиной урожая, не говорится.


Надо отметить, что в этом году пресс-служба не публиковала отчета об уборке урожая на участке Александра Лукашенко. Последние несколько лет такие репортажи публиковались регулярно. Иногда к уборке привлекали известных людей: бизнесменов, чиновников, артистов.

Надо отметить, что ранее часть урожая с участка Александра Лукашенко передавалась в дар ветеранам, детские дома, дома престарелых. Впрочем, возможно, им была передана вторая половина урожая этого года.

Также, по информации телеграм-канала, Александру Лукашенко в ходе его поездки в Слуцкий район подарили пармезан годичной выдержки. Он сказал, что поделится им с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным и своим помощником Александром Косинцем.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко отдал ОМОНу половину картофеля, собранного на его участке, сообщает телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской пресс-службе....
 
Новости дня
Новости разные
 
Так отменили провластный митинг или нет? Как мы выясняли, что планируется в Минске 25 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика