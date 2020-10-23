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Лукашенко отдал половину картошки с своего участка ОМОНу: бедные и голодные?
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко отдал ОМОНу половину картофеля, собранного на его участке, сообщает телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской пресс-службе. Что было сделано со второй половиной урожая, не говорится.
Надо отметить, что в этом году пресс-служба не публиковала отчета об уборке урожая на участке Александра Лукашенко. Последние несколько лет такие репортажи публиковались регулярно. Иногда к уборке привлекали известных людей: бизнесменов, чиновников, артистов.
Надо отметить, что ранее часть урожая с участка Александра Лукашенко передавалась в дар ветеранам, детские дома, дома престарелых. Впрочем, возможно, им была передана вторая половина урожая этого года.
Также, по информации телеграм-канала, Александру Лукашенко в ходе его поездки в Слуцкий район подарили пармезан годичной выдержки. Он сказал, что поделится им с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным и своим помощником Александром Косинцем.
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Александр Лукашенко отдал ОМОНу половину картофеля, собранного на его участке, сообщает телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской пресс-службе....
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