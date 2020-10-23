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Найден древнейший костяной наконечник, сделанный задолго до человека разумного
Источник материала: Tut.by
Среди находок из знаменитого Олдувайского ущелья обнаружены зазубренный наконечник гарпуна и другие костяные инструменты, изготовленные еще 800 тысяч лет назад — скорее всего, представителями Homo erectus. Об этом сообщает издание
Американские антропологи исследовали массив из 52 костяных находок, сделанных еще самой
Заметим, что предыдущий древнейший такой гарпун, найденный на территории нынешнего Конго,
Стоит заметить, что новые находки далеко не столь однозначны, как «конголезский гарпун». На наконечнике можно видеть зазубрины, благодаря которым он застревал в теле рыбы или дичи, но нет кольцеобразных углублений, необходимых для прикрепления к древку волокном. Возможно, эректусы применяли этот инструмент как-то иначе, однако, скорее всего, изготовление наконечника так и не было завершено.
Но даже если это так, видно, что для инструментов древние мастера специально отбирали подходящие кости животных. А значит, практика изготовления костяных инструментов намного древнее нашего вида, хотя и не достигала таких высот, как впоследствии в руках сапиенсов. Находки последних лет показывают, что и другие практики, считавшиеся прерогативой нашего вида, могли появиться задолго до него, включая применение огня для обработки камня и варку пищи в горячей воде.
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Американские антропологи исследовали массив из 52 костяных находок, сделанных еще самой Мэри Лики в 1960-1970 годах, во время работ в Олдувайском ущелье.
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