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Найден древнейший костяной наконечник, сделанный задолго до человека разумного

23.10.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди находок из знаменитого Олдувайского ущелья обнаружены зазубренный наконечник гарпуна и другие костяные инструменты, изготовленные еще 800 тысяч лет назад — скорее всего, представителями Homo erectus. Об этом сообщает издание Naked Science.


Фото: Pante et al., 2020

Американские антропологи исследовали массив из 52 костяных находок, сделанных еще самой Мэри Лики в 1960-1970 годах во время работ в Олдувайском ущелье. Образцы, датированные возрастом более 800 тысяч лет, на сотни тысяч лет старше нашего вида, принадлежали, по-видимому, более древнему человеку прямоходящему, Homo erectus. А между тем среди них обнаружились пять костяных инструментов, включая рубила, ударный «молоток» с «наковальней» и даже зазубренный наконечник.

Заметим, что предыдущий древнейший такой гарпун, найденный на территории нынешнего Конго, датирован возрастом «всего лишь» 90 тысяч лет и считается ярким свидетельством уникальных инструментальных навыков человека разумного. Теперь эти взгляды, по-видимому, придется пересмотреть. Статья Майкла Панте (Michael Pante) и его коллег опубликована в Journal of Human Evolution.

Стоит заметить, что новые находки далеко не столь однозначны, как «конголезский гарпун». На наконечнике можно видеть зазубрины, благодаря которым он застревал в теле рыбы или дичи, но нет кольцеобразных углублений, необходимых для прикрепления к древку волокном. Возможно, эректусы применяли этот инструмент как-то иначе, однако, скорее всего, изготовление наконечника так и не было завершено.

Но даже если это так, видно, что для инструментов древние мастера специально отбирали подходящие кости животных. А значит, практика изготовления костяных инструментов намного древнее нашего вида, хотя и не достигала таких высот, как впоследствии в руках сапиенсов. Находки последних лет показывают, что и другие практики, считавшиеся прерогативой нашего вида, могли появиться задолго до него, включая применение огня для обработки камня и варку пищи в горячей воде.

 
 
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Американские антропологи исследовали массив из 52 костяных находок, сделанных еще самой Мэри Лики в 1960-1970 годах, во время работ в Олдувайском ущелье.
 
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