Что такое тромбоэмболия легочной артерии и у кого она бывает

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Тромбоэмболия, или ТЭЛА, — это внезапная остановка кровотока в ветви легочной артерии из-за закупорки ее кровяным сгустком (тромбом). О факторах риска, в том числе при COVID-19, рассказывает к. м. н., доцент, сосудистый хирург Юрий Небылицин.

Тромбоэмболия легочной артерии — это не самостоятельное заболевание. Ее вызывает отрыв венозного тромба, который, как правило, формируется в венах нижних конечностей и/или венах малого таза. В результате нарушаются работа сердца, легочный кровоток и газообмен, и это может привести даже к летальному исходу.

Классически ТЭЛА развивается очень быстро. Пациенты при этом жалуются на внезапную нехватку воздуха, одышку, боли в груди, набухание шейных вен, синюшность (цианоз) лица, общую слабость, учащенное сердцебиение, кашель, кровохарканье, падение артериального давления.

К сожалению, из-за того, что в большинстве случаев клинические проявления неспецифичны, ранняя диагностика заболевания бывает затруднена.

При этом риск таких осложнений может сохраняться в течение долгого времени. Фактор гиперкоагуляции при COVID-19 необходимо учитывать , назначая комплексное лечение пациентам.

Действительно, у пациентов с инфекцией COVID-19, особенно при тяжелом течении, отмечаются венозные тромбоэмболические осложнения.

Стандартный подход — это первоначальное инъекционное введение антикоагулянтов с переходом на таблетированный прием после. Комплексное лечение включает кислородную поддержку, противошоковую, синдромную и симптоматическую терапию.

Что важно знать о профилактике?

То, какие именно меры по профилактике необходимы, индивидуально определит врач — основываясь на оценочной шкале факторов риска пациента. Среди них — методы и физические (например, возвышенное положение конечности в постели, активные и пассивные движения конечности), и фармакологические (антикоагулянты, антитромбоцитарные средства и т.д.), и хирургические.

Важно помнить, что профилактика венозных тромбоэмболических осложнений не завершается после выписки из стационара, а продолжается и дома, если есть риск развития тромбоза. Если в стационаре были инъекции антикоагулянтов, после выписки целесообразно перейти на их таблетированный прием. Также нужно использовать эластический трикотаж: класс компрессии определит лечащий врач в зависимости от клинической ситуации.