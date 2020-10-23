Что такое тромбоэмболия легочной артерии и у кого она бывает

Тромбоэмболия, или ТЭЛА, — это внезапная остановка кровотока в ветви легочной артерии из-за закупорки ее кровяным сгустком (тромбом). О факторах риска, в том числе при COVID-19, рассказывает к. м. н., доцент, сосудистый хирург Юрий Небылицин.
Юрий НебылицинСосудистый хирург МЦ «Доктор Профи», ведет блог в Instagram
Откуда берутся тромбы?
Тромбоэмболия легочной артерии — это не самостоятельное заболевание. Ее вызывает отрыв венозного тромба, который, как правило, формируется в венах нижних конечностей и/или венах малого таза. В результате нарушаются работа сердца, легочный кровоток и газообмен, и это может привести даже к летальному исходу.
Что ощущают пациенты при ТЭЛА?
Клинические проявления очень разные, могут напоминать заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Клиническая картина будет зависеть от:
уровня пораженного сосуда;
формы заболевания (клинической тяжести);
времени с начала заболевания;
наличия сопутствующей патологии;
компенсаторных способностей организма.
К сожалению, из-за того, что в большинстве случаев клинические проявления неспецифичны, ранняя диагностика заболевания бывает затруднена.
Классически ТЭЛА развивается очень быстро. Пациенты при этом жалуются на внезапную нехватку воздуха, одышку, боли в груди, набухание шейных вен, синюшность (цианоз) лица, общую слабость, учащенное сердцебиение, кашель, кровохарканье, падение артериального давления.
Кто может столкнуться с ТЭЛА?
Основными факторами риска развития тромбозов и венозных тромбоэмболических осложнений являются:
генетическая предрасположенность: речь о повышенной свертываемости крови (тромбофилии). Настороженность должна присутствовать в отношении пациентов до 40 лет с эпизодами «беспричинного» венозного тромбоза, а также если венозные тромбозы случались у близких родственников;
тяжелые травмы нижних конечностей;
онкологические заболевания;
большое хирургическое вмешательство;
длительный постельный режим;
пожилой возраст;
беременность;
прием контрацептивов;
нарушения ритма, в особенности фибрилляция предсердий;
избыточная масса тела;
установка центральных катетеров;
варикозная болезнь нижних конечностей.
Может ли COVID-19 повышать риск тромбозов?
Действительно, у пациентов с инфекцией COVID-19, особенно при тяжелом течении, отмечаются венозные тромбоэмболические осложнения.
У данных пациентов есть факторы риска:
инфекция;
дыхательная недостаточность;
длительный постельный режим;
установка центрального венозного катетера;
нарушение функционального состояния эндотелия кровеносных сосудов (в результате повреждающего действия вируса SARS-CoV-2);
пожилой возраст;
сопутствующая патология;
вентиляция легких.
При этом риск таких осложнений может сохраняться в течение долгого времени. Фактор гиперкоагуляции при COVID-19 необходимо учитывать, назначая комплексное лечение пациентам.
Как лечат ТЭЛА?
Есть консервативные и оперативные методы лечения.
Стандартный подход — это первоначальное инъекционное введение антикоагулянтов с переходом на таблетированный прием после. Комплексное лечение включает кислородную поддержку, противошоковую, синдромную и симптоматическую терапию.
Чтобы восстановить проходимость легочных артерий, врачи применяют консервативные (тромболитическая терапия) или хирургические (тромбэмболэктомия, катетерная эмболэктомия или фрагментация тромба) методы лечения.
Что важно знать о профилактике?
То, какие именно меры по профилактике необходимы, индивидуально определит врач — основываясь на оценочной шкале факторов риска пациента. Среди них — методы и физические (например, возвышенное положение конечности в постели, активные и пассивные движения конечности), и фармакологические (антикоагулянты, антитромбоцитарные средства и т.д.), и хирургические.
Важно помнить, что профилактика венозных тромбоэмболических осложнений не завершается после выписки из стационара, а продолжается и дома, если есть риск развития тромбоза. Если в стационаре были инъекции антикоагулянтов, после выписки целесообразно перейти на их таблетированный прием. Также нужно использовать эластический трикотаж: класс компрессии определит лечащий врач в зависимости от клинической ситуации.