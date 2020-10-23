ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что такое тромбоэмболия легочной артерии и у кого она бывает

23.10.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тромбоэмболия, или ТЭЛА, — это внезапная остановка кровотока в ветви легочной артерии из-за закупорки ее кровяным сгустком (тромбом). О факторах риска, в том числе при COVID-19, рассказывает к. м. н., доцент, сосудистый хирург Юрий Небылицин.

  • Юрий НебылицинСосудистый хирург МЦ «Доктор Профи», ведет блог в Instagram

Откуда берутся тромбы?

Тромбоэмболия легочной артерии — это не самостоятельное заболевание. Ее вызывает отрыв венозного тромба, который, как правило, формируется в венах нижних конечностей и/или венах малого таза. В результате нарушаются работа сердца, легочный кровоток и газообмен, и это может привести даже к летальному исходу.

Что ощущают пациенты при ТЭЛА?

Клинические проявления очень разные, могут напоминать заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Клиническая картина будет зависеть от:

  • уровня пораженного сосуда;
  • формы заболевания (клинической тяжести);
  • времени с начала заболевания;
  • наличия сопутствующей патологии;
  • компенсаторных способностей организма.

К сожалению, из-за того, что в большинстве случаев клинические проявления неспецифичны, ранняя диагностика заболевания бывает затруднена.

Классически ТЭЛА развивается очень быстро. Пациенты при этом жалуются на внезапную нехватку воздуха, одышку, боли в груди, набухание шейных вен, синюшность (цианоз) лица, общую слабость, учащенное сердцебиение, кашель, кровохарканье, падение артериального давления.

Кто может столкнуться с ТЭЛА?

Основными факторами риска развития тромбозов и венозных тромбоэмболических осложнений являются:

  • генетическая предрасположенность: речь о повышенной свертываемости крови (тромбофилии). Настороженность должна присутствовать в отношении пациентов до 40 лет с эпизодами «беспричинного» веноз­ного тромбоза, а также если венозные тромбозы случались у близких родственников;
  • тяжелые травмы нижних конечностей;
  • онкологические заболевания;
  • большое хирургическое вмешательство;
  • длительный постельный режим;
  • пожилой возраст;
  • беременность;
  • прием контрацептивов;
  • нарушения ритма, в особенности фибрилляция предсердий;
  • избыточная масса тела;
  • установка центральных катетеров;
  • варикозная болезнь нижних конечностей.

Может ли COVID-19 повышать риск тромбозов?

Действительно, у пациентов с инфекцией COVID-19, особенно при тяжелом течении, отмечаются венозные тромбоэмболические осложнения.

У данных пациентов есть факторы риска:

  • инфекция;
  • дыхательная недостаточность;
  • длительный постельный режим;
  • установка центрального венозного катетера;
  • нарушение функционального состояния эндотелия кровеносных сосудов (в результате повреждающего действия вируса SARS-CoV-2);
  • пожилой возраст;
  • сопутствующая патология;
  • вентиляция легких.

При этом риск таких осложнений может сохраняться в течение долгого времени. Фактор гиперкоагуляции при COVID-19 необходимо учитывать, назначая комплексное лечение пациентам.

Как лечат ТЭЛА?

Есть консервативные и оперативные методы лечения.

Стандартный подход — это первоначальное инъекционное введение антикоагулянтов с переходом на таблетированный прием после. Комплексное лечение включает кислородную поддержку, противошоковую, синдромную и симптоматическую терапию.

Чтобы восстановить проходимость легочных артерий, врачи применяют консервативные (тромболитическая терапия) или хирургические (тромбэмболэктомия, катетерная эмболэктомия или фрагментация тромба) методы лечения.

Что важно знать о профилактике?

То, какие именно меры по профилактике необходимы, индивидуально определит врач — основываясь на оценочной шкале факторов риска пациента. Среди них — методы и физические (например, возвышенное положение конечности в постели, активные и пассивные движения конечности), и фармакологические (антикоагулянты, антитромбоцитарные средства и т.д.), и хирургические.

Важно помнить, что профилактика венозных тромбоэмболических осложнений не завершается после выписки из стационара, а продолжается и дома, если есть риск развития тромбоза. Если в стационаре были инъекции антикоагулянтов, после выписки целесообразно перейти на их таблетированный прием. Также нужно использовать эластический трикотаж: класс компрессии определит лечащий врач в зависимости от клинической ситуации.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тромбоэмболия, или ТЭЛА, - это внезапная остановка кровотока в ветви легочной артерии из-за закупорки ее кровяным сгустком (тромбом).
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Полоцка убил знакомого и восемь лет хранил труп в своем сарае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика