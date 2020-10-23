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Водитель Audi в Могилеве сбил на переходе женщину
Источник материала: Tut.by
Водитель Audi в Могилеве сбил на переходе женщину. Наезд произошел утром 22 октября на улице Первомайской,
60-летний водитель Audi 80 в районе дома № 115 наехал на 57-летнюю могилевчанку.
Женщина переходила дорогу по переходу на зеленый свет.
С травмами она госпитализирована.
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С травмами она госпитализирована.
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