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Водитель Audi в Могилеве сбил на переходе женщину

23.10.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель Audi в Могилеве сбил на переходе женщину. Наезд произошел утром 22 октября на улице Первомайской, сообщает Mogilevnews.by.


60-летний водитель Audi 80 в районе дома № 115 наехал на 57-летнюю могилевчанку.

Женщина переходила дорогу по переходу на зеленый свет.

С травмами она госпитализирована.

 
Теги: Могилев
 
 
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С травмами она госпитализирована.
 
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