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Гомель: 19-летний водитель каршерингового Volkswagen сбил двух подростков на тротуаре
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в Гомеле 19-летний парень управлял каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo Sedan и не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и сбила подростков 17 и 18 лет. Подробности
Все случилось примерно в 21:55. Volkswagen Polo двигался по ул. Объездной Гомеля, со стороны пр. Речицкого в направлении ул. Лазурной. В пути следования при осуществлении поворота налево молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, на тротуар, где совершил наезд на двух подростков.
После этого седан продолжил движение и совершил наезд на два декоративных железных ограждения и осветительную опору. В результате данного происшествия 17-летний парень и 18-летняя девушка получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в УЗ «ГОКБ».
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Вчера вечером в Гомеле 19-летний парень управлял каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo Sedan и не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и сбила подростков...
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