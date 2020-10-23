«За 2,5 месяца через статью 23.34 прошли около 15 тысяч человек». Правозащитники о проекте, который будет фиксировать нарушения со стороны силовиков

Источник материала: Onliner

Штаб Виктора Бабарико запускает новый проект «23.34». Эта инициатива также принадлежит не зарегистрированному в Беларуси правозащитному центру «Вясна», международному комитету по расследованию пыток, Координационному совету, платформе «Голос» и «Честным людям».

Среди спикеров — член КС Максим Богрецов, председатель «Вясны» Алесь Беляцкий, председатель БХК Олег Гулак.

Сегодня на пресс-конференции журналистам рассказали, почему важно расследовать все эпизоды психологического насилия и факты привлечения людей к ответственности по статье 23.34. Олег Гулак, председатель БКХ, объяснил, почему, по мнению правозащитников, в Беларуси существует проблема со статьей 23.34 КоАП.

— Статья 23.34 устанавливает ответственность за незаконное участие в массовых акциях. Важно понимать, что проблема не только в этой статье — она в самом законе о массовых мероприятиях. Правильно было бы назвать его «Закон о запрете массовых мероприятий». Он грубейшим образом нарушает права человека на демонстрацию своего мнения публично, нарушает и белорусскую Конституцию, и международные стандарты.

Поэтому все разговоры о том, что демонстранты действуют вне правового поля, предназначены для людей, которые не понимают права и законодательства. Любой грамотный юрист скажет, что такое законодательство не следует применять: нам нужны другие нормы, более высокого уровня, которые будут позволять человеку мирные публичные высказывания своего мнения. Позиция правозащитников: все то, что мы видим в течение последних двух месяцев, — это совершенно незаконные действия силовиков против мирного населения, которое реализует свои законные права. Отсюда следует, что все привлечения к ответственности незаконны: применяется законодательство, которое не должно иметь юридической силы. Важно, чтобы история знала и тех людей, которые пострадали от этой системы, и тех, кто был причастен к тому, чтобы она существовала. Для этого и был создан наш проект, — отметил Олег Гулак.

Член Координационного совета Максим Богрецов добавил, что «23.34» был инициирован, чтобы «все нарушения не были пропущены и забыты».

— Проект нужен, чтобы вся информация была собрана, а мы смогли привлечь внимание к тому, что происходит в Беларуси, для оказания помощи пострадавшим и восстановления справедливости в будущем. Когда мы начинали наш проект, то не ожидали, что счет пострадавших пойдет на десятки тысяч человек. Все-таки мы надеялись, что репрессии прекратятся намного раньше. К сожалению, сейчас мы находимся в конце октября, но эта ситуация продолжается по-прежнему.

Что представляет собой платформа «23.34»? Сайт имеет достаточно простой в обращении интерфейс. Каждый человек может зайти на него и поделиться своей историей: как происходило задержание и в каких условиях все это время он содержался, — отметил Богрецов. — Мы также будем просить, чтобы люди оставляли больше фактической информации, в том числе и протоколы. Эти документы мы будем использовать в дальнейшем для реабилитации человека. Мы все понимаем, что невозможно вернуться к нормальной жизни, если справедливость не восстановлена для каждого.

В свою очередь председатель не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий рассказал, что в последние три месяца правозащитники столкнулись с обвалом судебной системы:

— Артыкул 23.34 часта выкарыстоўваецца як элемент ціску на грамадскіх актывістаў. Але зараз гэта перайшло ўсе межы. Мы падлічылі, што за 2,5 месяцы праз гэты артыкул прайшлі каля 15 тысяч чалавек. За кожным такім пакараннем стаіць жывая асоба. Гэтыя выпадкі адбываюцца і зараз. Можа, не так масава, але мы працягваем іх фіксаваць. Важна, каб быў распрацаваны нейкі агульны інструмент для збора інфармацыі, які дазволіць атрымліваць больш падрабязнасцей такіх выпадкаў.

Мы вельмі спадзяемся, што ўсе судовыя пастановы, дзе напісаны прозвішчы суддзяў і сведак, будуць захоўвацца. Уся гэтая інфармацыя, якая будзе збірацца, будзе вельмі важнай для наступных разбіральніцтваў. Гэты праект і стане той базай, якая будзе збіраць гэтыя факты для дасягнення справедлівасці.