Было похоже на штурм. Что делали силовики на балконе пятиэтажки в Барановичах?

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в редакцию Onliner пришло видео, где сотрудники МЧС поднимаются по автолестнице на 5-й этаж, а рядом стоят милицейские машины. По словам читателя, поделившегося роликом, инцидент произошел в Барановичах, в районе 22:00—23:00. Telegram-каналы начали распространять информацию, что дело в бело-красно-белом флаге, который весь день висел на балконе (то же самое сообщил и наш читатель), однако в МВД это опровергли.

В пресс-службе МВД Брестской области назвали иную причину такой спецоперации — бытовой скандал.

— В 19:00 в дежурную часть ГОВД поступил звонок от очевидца, который рассказал, что на улице Ленина с балкона доносятся крики, выбрасываются вещи, посуда. Туда незамедлительно выехал наряд милиции. Сотрудники поднялись на 5-й этаж, услышали крики, шум. Неоднократно звонили, стучали, но дверь никто не открыл, а ссора продолжилась. Чтобы предотвратить возможное преступление, они сообщили в МЧС. Они приехали, поднялись в квартиру по лестнице, открыли сотрудникам МВД дверь, а те увидели внутри компанию из 5 человек, распивавшую спиртные напитки. Это был бытовой скандал.

На одного из мужчин составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Причина — выброшенные во двор из окна вещи.