Самый стильный мотоцикл BMW получил обновление

Источник материала: Onliner

Представленный в 2013 году BMW R nineT получил большой успех у любителей двухколесных ретрородстеров. С тех пор баварцы представили несколько разновидностей этого «оппозитника»: R nineT Pure, Scrambler, Urban G/S и оригинальный R nineT. Плюс было еще несколько спецверсий. Под конец сезона 2020 года BMW Motorrad решила обновить красавца.





Мотоцикл получил доработанный 1170-кубовый двигатель с переделанной камерой сгорания. Агрегат стал на 1 «лошадку» менее мощным — 107 л. с. вместо 108 л. с. Но пик отдачи теперь наступает на 500 об/мин раньше. Доработки мотора потребовались для улучшения экологических показателей «флэт-твина» с воздушным охлаждением. Благодаря быстрому сгоранию смеси в цилиндрах байк стал не только более «чистым», но и получил измененную кривую крутящего момента. Теперь пик тяги доступен в диапазоне с 4 до 6 тысяч оборотов в минуту.





В базовом оснащении BMW R nineT — фирменная система ABS Pro, которая постоянно контролирует угол крена мотоцикла. Это позволяет электронике регулировать тормозное усилие оптимальным образом даже при движении в большом угле наклона. Напомним, помимо магии, есть только один способ заставить мотоцикл повернуть — наклон (а не поворот руля, как в случае с авто). У байков с обычной ABS срабатывание антиблокировочной системы может спровоцировать выпрямление байка в повороте, что повлияет на траекторию движения (она выпрямится, т. к. чем сильнее наклон байка — тем острее угол поворота). В стандартном оснащении R nineT также система Dynamic Brake Control, закрывающая дроссельную заслонку при интенсивном торможении.





Кстати, управление дросселем у BMW nineT теперь происходит по проводам. Это позволило оснастить модель круиз-контролем с режимами езды Pro. В модификациях Urban G/S и Scrambler будут даже настройки для легкого бездорожья. Среди других доработок — новая приборная панель, LED-фара, зарядка USB. Расширен список доступных аксессуаров и типов расцветки.









У белорусского дилера BMW модель R nineT стоит от 13 000 евро по курсу. Иногда в объявлениях появляются подержанные экземпляры данной модели. Если повезет, можно найти модель за 9—10 тысяч долларов. BMW R nineT не является популярным байком в нашей стране. Те, кто готов потратить солидную сумму на такую игрушку, смотрят скорее на подержанные туристические мотоциклы или эндуро. А стильный городской скрамблер — слишком имиджевый продукт. Что-то типа Mini Cooper или Fiat 500.