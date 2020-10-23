ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Полоцка убил знакомого и восемь лет хранил труп в своем сарае

23.10.2020 12:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ноябре 2014 года в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя. Нашелся он только вчера — был зарыт в старом сарае у собутыльника. В МВД рассказывают некоторые детали.

Мужчина числился в розыске шесть лет. До того как пропасть, по информации милиции, злоупотреблял спиртным, перебивался случайными заработками. Его мать давно умерла, а отец с семьей жил отдельно и только изредка навещал сына. Во время очередного посещения соседи рассказали, что не видели его уже несколько лет.

В милиции говорят, что еще в 2012 году мужчину убил и зарыл в сарае 55-летний знакомый. По предварительной информации, перед этим вместе пили, поссорились...

Возбуждено уголовное дело за убийство.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре 2014 года в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя. Нашелся он только вчера — был зарыт в старом сарае у собутыльника. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подарил половину урожая картофеля с собственной фазенды ОМОНу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика