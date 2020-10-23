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Житель Полоцка убил знакомого и восемь лет хранил труп в своем сарае
Источник материала: Onliner
В ноябре 2014 года в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя. Нашелся он только вчера — был зарыт в старом сарае у собутыльника. В МВД рассказывают некоторые детали.
Мужчина числился в розыске шесть лет. До того как пропасть, по информации милиции, злоупотреблял спиртным, перебивался случайными заработками. Его мать давно умерла, а отец с семьей жил отдельно и только изредка навещал сына. Во время очередного посещения соседи рассказали, что не видели его уже несколько лет.
В милиции говорят, что еще в 2012 году мужчину убил и зарыл в сарае 55-летний знакомый. По предварительной информации, перед этим вместе пили, поссорились...
Возбуждено уголовное дело за убийство.
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В ноябре 2014 года в Полоцкий РОВД поступило заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя. Нашелся он только вчера — был зарыт в старом сарае у собутыльника. В...
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