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Гарику Харламову позвонили мошенник. Артист довел его до истерики
Источник материала: Onliner
В своем Instagram-аккаунте шоумен Гарик Харламов выложил видео разговора по громкой связи с телефонным мошенником. Тот просит его набрать текст на клавиатуре, а Харламов долго пытается выяснить, о какой именно клавиатуре идет речь. «Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука», — говорит Харламов.
Затем комик делает вид, что долго вводит слово «поддержка», набрав не слово, а только первую букву. Под конец он, к сожалению, не выдерживает и смеется. Мошенник все понимает и диктует другое, уже оскорбительное слово.
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В своем Instagram-аккаунте шоумен Гарик Харламов выложил видео разговора по громкой связи с телефонным мошенником. Тот просит его набрать текст на клавиатуре, а...
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