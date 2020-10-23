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Гарику Харламову позвонили мошенник. Артист довел его до истерики

23.10.2020 12:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В своем Instagram-аккаунте шоумен Гарик Харламов выложил видео разговора по громкой связи с телефонным мошенником. Тот просит его набрать текст на клавиатуре, а Харламов долго пытается выяснить, о какой именно клавиатуре идет речь. «Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука», — говорит Харламов.

Затем комик делает вид, что долго вводит слово «поддержка», набрав не слово, а только первую букву. Под конец он, к сожалению, не выдерживает и смеется. Мошенник все понимает и диктует другое, уже оскорбительное слово.

Полностью посмотреть ролик можно в Instagram-аккаунте Харламова.

 
 
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В своем Instagram-аккаунте шоумен Гарик Харламов выложил видео разговора по громкой связи с телефонным мошенником. Тот просит его набрать текст на клавиатуре, а...
 
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