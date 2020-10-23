Так отменили провластный митинг или нет? Как мы выясняли, что планируется в Минске 25 октября

Источник материала: Onliner

Вчера глава Федерации профсоюзов Михаил Орда заявил, что ФПБ подала заявку на проведение провластного митинга в Минске 25 октября. До этого нам приходили десятки сообщений о том, что со всей страны людей заставляют ехать на мероприятие. Сегодня минчане встретили утро тем, что на трех площадках разбирают сцены. По нашей информации, заявку на митинг могут отозвать, а само мероприятие отменить. Что происходит?

Вчера возле стелы «Минск — город-герой», а также на площади Независимости и Октябрьской площади возле бизнес-центра «БК Капитал» начали собирать сцены для проведения провластного митинга. Однако до конца собрать их не успели и уже сегодня почему-то начали демонтировать. По стране поползли слухи, что мероприятие отменили, однако бюджетникам, которых звали принять участие в воскресной акции, до сих пор ничего не объявили.









Напомним, главу ФПБ Михаила Орду вчера цитировал Telegram-канал «Пул Первого». Вот его слова: «Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому небезразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать и ее показать. По большому счету показать сегодня, кто в нашей стране хозяин!»

Наши источники подтверждают, что, действительно, заявку на проведение мероприятия в Минске ФПБ подала. Но есть информация, что сегодня ее могут отозвать.

Мы позвонили во все шесть облисполкомов, а также в Мингорисполком, чтобы узнать, состоится ли мероприятие в Минске и на каких условиях. Так как последние дни нам приходят сообщения от десятков читателей, которые говорят, что их заставляют ехать на провластный митинг в воскресенье. При этом люди рассказывают, что есть разнарядки по количеству человек от коллектива, обещают отвезти и привезти, а также отгул и даже денежное вознаграждение. Итак, что говорят чиновники?

Брестский облисполком: «Мы пока очень воодушевлены и хотим поехать»

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Гагакова рассказала Onliner, что к митингу они готовились до сегодняшнего утра.

— Пока информации о том, что мероприятие состоится или нет, у нас нет, — отметила Гагакова.

— Нам сообщают, что уже на предприятиях области составляют списки, кто должен поехать, обещают отгулы даже...

— Ничего подобного я, к сожалению или к счастью, прокомментировать не могу. Если мероприятие будет проводиться (сейчас речь идет о том, что оно будет проводиться в городе Минске), мы считаем своим долгом оповестить тех, кто желает поехать. Чтобы люди имели возможность свою позицию высказать. Речи о том, чтобы предоставлять за это отгулы... Ну это какой-то вчерашний день. Я не знаю, зачем это все мусолят, то деньги предлагают, то отгулы... Поверьте, достаточно людей, которые и без того хотят поехать. Мы очень много в свой адрес услышали обид, когда прошел митинг в Бресте. Мне говорили: «Почему через все СМИ не сказали? Мы бы приехали, мы бы пришли». Очень много людей было на своем транспорте и так далее. Поэтому сегодня такие механизмы не работают. Во всяком случае у нас они не применяются, насколько я знаю. Я искренне сама поеду, если такая возможность будет, и приглашу тех, кто хочет это сделать вместе со мной. Никаких директивных установок нет.

— А сколько людей планируется от Брестской области?

— Я не знаю, но я уверена, что людей будет очень много. Потому что очень много людей звонят нам в идеологическое управление и говорит: «Почему, почему мы не выходим? Давайте что-нибудь организуем». Поэтому я думаю, что людей будет много, если это мероприятие состоится.

— То есть пока неизвестно, будет оно или нет?

— Пока предполагается, что мероприятие будет в Минске. Мы пока очень воодушевлены и хотим поехать. Поэтому я думаю, что если мероприятие состоится, то Брестчина поддержит.

Витебский облисполком: «Мы никого не зовем»

В Витебском облисполкоме тоже не в курсе ситуации. Говорят, что не владеют информацией.

— Не знаю, может, и зовет кто-то. Нас не зовут. Я читаю тоже у ваших коллег, что от районов есть даже и по 1000 приглашенных, — говорит заместитель начальника главного управления — начальник отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Анатолий Гуцуляк.

— Облисполком не в курсе?

— Нет, мы никого не зовем.

— А от кого инициатива исходит? Предприятия сами?

— Не знаю. Может, и сами предприятия. Вот, допустим, автопробег планировался — Полоцк, Миоры и так далее. Но это сами люди собрались, реально, их никто не организовывал. Вот по примеру того, как организовывались эти автопробеги из Минска по областным центрам. Люди как бы сами по себе, по своей инициативе. Такие предложения есть. А то, что мы возглавляем и собираем, нет. По крайней мере, наше управление нет.

— А автобусы какие-то облисполком выделяет? Не знаете?

— У нас и гаража как такового нет. Чтобы выделить автобусы, какая-то закупка должна ж быть. Так же просто его не возьмешь.

— В общем, вы не в курсе?

— Я только слухи слышал и вчера читал в Telegram-канале. То есть где-то откуда-то стекается такая информация. А вы не думаете, что кто-то действительно собирает людей, так как собираются, так скажем, и другие митингующие?

— Мы не знаем, поэтому вам и звоним. Потому что, когда 16 августа был митинг в Минске, приезжали делегации целые из регионов, поезда были дополнительные. Явно же, это не сами люди организовывали... Поэтому и подумали, что сейчас ситуация аналогичная и исполкомы областные в курсе.

— Ну да, наверное, не купишь автобус.

Миноблисполком: «Даже не знаю, у кого интересоваться»

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Александр Ильясевич не смог ответить Onliner на вопрос, какое мероприятие планируется в воскресенье.

— Я не в курсе, о каких событиях вы говорите. Вижу, что проскакивают какие-то сообщения о том, что кто-то где-то что-то готовит. К сожалению, прокомментировать это не могу, потому что не обладаю такой информацией, — ответил Ильясевич.

Просьбу уточнить эти сведения он прокомментировал так: «Даже не знаю, у кого интересоваться».

Могилевский облисполком: «Скажите конкретное предприятие, на котором кого-то заставляют куда-то ехать»

В управлении идеологической работы Могилевского облисполкома нам повторили то же самое: информации о проведении какого-то мероприятия у них нет.

— Мы не уполномочены давать такую информацию, не можем говорить с вами догадками. Может быть, и будут какие-то мероприятия, но лично мы в этом не задействованы, перед нами такой задачи не стояло. Мы можем только что-то слышать, как и вы. А если вы владеете какими-то фактами, что кого-то заставляют куда-то ехать, так вы скажите конкретное предприятие — мы по нему поработаем, — ответили нам.

Гродненский облисполком: «Не готов комментировать»

В свою очередь, начальник главного управления идеологический работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Игорь Булавко на все наши наши вопросы ответил, что он их «не готов комментировать».

Гомельский облисполком: «Судя по ролику, который сейчас есть в интернете, организатором является город Минск»

После наших двухдневных попыток получить информацию в Гомельском облисполкоме, начальник отдела идеологической работы и молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Денис Давыдов сообщил, что не обладает информацией об участии трудящихся Гомельской области в воскресном митинге. На вопрос о численности участников от Гомельщины он ответил: «У нас такой информации нет. Судя по ролику, который сейчас есть в интернете, организатором является город Минск».