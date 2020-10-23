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Суд закрыл дело против журналистки Марии Гриц, которую милиция обвиняла в неподчинении

23.10.2020 12:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прекращено административное дело в отношении журналистки Марии Гриц, которую милиция обвиняла в неподчинении (ст. 23.4 КоАП).

Суд закрыл дело против журналистки Марии Гриц, которую милиция обвиняла в неподчинении

Как сообщила она БелаПАН, 23 октября судья суда Заводского района Минска Олег Коляда принял решение прекратить административное дело «за отсутствием события административного преступления».

«Согласно протоколу, я сопротивлялась задержанию в то время, когда я уже была задержана и находилась в РУВД. Поэтому дело Коляда отправлял на доработку, однако в нем ничего не изменилось, и он принял решение его прекратить», — рассказала она.

По словам Гриц, это решение стало для нее неожиданностью. «Я думала, что будет так же, как с первым делом — какой-то штраф. Потому что вне зависимости от того, делал ты что-то или нет, все равно получаешь надуманный приговор», — отметила она.

В суде журналистку предупредили, что в течение 10 дней прокурор может обжаловать решение судьи. «Поэтому я принимаю поздравления, но держу ухо востро», — сказала Гриц.

Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Мария Гриц была задержана 26 сентября во время женского марша в Минске. На акции она находилась как участница. До суда Марию поместили в изолятор, несмотря на то что у нее полуторагодовалая дочь.

28 сентября судья суда Заводского района Анастасия Осипчик признала Гриц виновной в правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия) и оштрафовала на 540 рублей. Однако после суда журналистку не освободили, поскольку в отношении нее был составлен еще один протокол. На свободу она вышла на следующий день после того, как суд Заводского района отправил новый протокол на доработку.

 
Теги: Минск
 
 
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Прекращено административное дело в отношении журналистки Марии Гриц, которую милиция обвиняла в неподчинении (ст. 23.4 КоАП).
 
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