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Лукашенко подарил половину урожая картофеля с собственной фазенды ОМОНу

23.10.2020 12:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В этом году не сообщалось о большом субботнике, который ежегодно проходит на экспериментальном поле Александра Лукашенко.

Лукашенко подарил половину урожая картофеля с собственной фазенды ОМОНу

Однако, куда делась часть урожая, стало известно.

Как сообщает «Пул первого», «половину картофеля, который Лукашенко собрал на своём участке, передал ОМОНу».

 
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В этом году не сообщалось о большом субботнике, который ежегодно проходит на экспериментальном поле Александра Лукашенко.
 
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