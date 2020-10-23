Лукашенко подарил половину урожая картофеля с собственной фазенды ОМОНу

В этом году не сообщалось о большом субботнике, который ежегодно проходит на экспериментальном поле Александра Лукашенко.





Однако, куда делась часть урожая, стало известно.

Как сообщает «Пул первого», «половину картофеля, который Лукашенко собрал на своём участке, передал ОМОНу».