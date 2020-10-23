Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Протесты, реформы и COVID-19: что сказал Путин о Беларуси на форуме "Валдай"

Выступление президента РФ на ежегодной сессии дискуссионного клуба "Валдай" не могло пройти без неоднократного обращения к белорусской проблематике, отметил собеседник Sputnik.

"В самом начале выступления Владимир Путин говорил о том, что экспорт демократии, особенно в той форме, которую сегодня мы наблюдаем применительно к ряду стран (на мой взгляд, имелась ввиду и Россия, и Беларусь, и другие страны) неприемлем. Все равно подобным образом демократия не приходит", ― рассказал Межевич.

Второй момент, связанный с ситуацией в Беларуси, это оценка реакции на эпидемиологическую ситуацию, по словам собеседника, "там тоже было много сказано о том, что возможны разные пути реагирования на эпидемиологический кризис, и что белорусский путь вполне возможен".

"И потом еще президент России вернулся к этой теме и сказал, что у Беларуси не было таких возможностей, таких золотовалютных резервов, такого экономического потенциала, который есть у Российской Федерации, поэтому была иная модель реакции на эпидемию, чем у самой Российской Федерации или европейских стран", ― отметил эксперт.

Кроме того, когда речь зашла о постсоветском пространстве, президент РФ много внимания уделил ситуации в четырех государствах ― конфликту в Нагорном Карабахе и соответственно ситуации в Армении и Азербайджане, ситуации в Киргизии и о ситуации в Беларуси".

"Говоря о Беларуси, президент очень четко сказал, что реакция правоохранительных органов была в целом сбалансирована, а если где-то была и несбалансированной, то должны быть проведены соответствующие разбирательства , и люди, которые за это ответственны, должны понести наказание", ― рассказал Межевич.

При этом было сказано, что необходимо политическое реформирование, и что "Россия категорически отрицает, не будет и не готова вмешиваться в ситуацию в Беларуси, речь идет о внутреннем выборе белорусского народа", отметил политолог.

"И естественно президент РФ пожелал стабильности, решения всех политических проблем, и подчеркнул, что это решение должно произойти мирным путем", ―резюмировал Межевич.

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