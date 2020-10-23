Сильным Новостям », в какой-то момент фиксировать беседу решила и Довгало — начала снимать на видео активистку Нарскину. Женщины задавали депутату вопросы и записывали разговор на диктофон. Как они потом рассказали «», в какой-то момент фиксировать беседу решила и Довгало — начала снимать на видео активистку Нарскину.





— Как вы считаете, среди тех жителей Гомеля, кто голосовал за вас и чьи интересы вы как депутат должны отстаивать, есть ли люди, которые уже больше двух месяцев пытаются донести до исполнительной власти, что они не доверяют ей, не считают объявленные результаты на выборах президента заслуживающими доверия?





Готовы ли вы что-либо делать, чтобы донести эти чаяния людей до исполнительной власти, которая не только не хочет это слышать, но и пытается силой заставить людей замолчать? — интересуется Светлана.





— Уважаемая Светлана Вячеславовна, — после небольшой паузы начинает депутат, — в соответствии с действующим законодательством целая группа избирателей, которые посчитали, что их депутат, в частности я, не выполняет свои депутатские обязанности. Они использовали свое право и обратились в гомельский городской совет депутатов с заявлением, которое и было рассмотрено в установленном порядке, вынесено решение городским советом депутатов об отказе о проведении того собрания, о котором шел разговор.





[На] данное решение гомельского городского совета депутатов, опять-таки, полностью использовав свое право, была подана жалоба в суд Центрального района. Суд в установленном порядке, в открытом заседании, которое состоялось в ДК «Випра» — соответственно, у всех абсолютно заявителей было право участвовать.





Данное право было всеми, кто изъявил желание, использовано и, соответственно, судом было принято решение в удовлетворении жалобы отказать. Данное решение вступило в законную силу с момента оглашения.





То, что касается вопросов, которые связаны непосредственно с тем, что вы говорите, с отчетом депутата, то в данном случае форма отчета не прописана никаким образом в законодательстве и отчет этот в обязательном порядке будет. Данные сроки установлены законодательством и, учитывая то, что выборы были 17 ноября, до 16 ноября текущего года вся информация будет в полном объеме, — ответила Довгало.





Активистка спросила, не будет ли депутат отрицать, что есть сотни тысяч людей, которые не согласны с результатами выборов, и собирается ли с ними как-то работать, ведь среди них тоже есть избиратели Довгало. Светлана Нарскина уточнила, что у депутата парламента есть право законодательной инициативы — мало «встретиться и поговорить» с людьми.





Ирина Довгало ответила, что для желающих поучаствовать в подготовке предложений в новую Конституцию в Палате представителей открыт электронный адрес house.gov.by, и предложила гомельчанкам отправить свои наработки.





— Поверьте, там уже идут не сотни, уже за тысячу перевалило предложений! Абсолютно все имеют одинаковые возможности. Все это аккумулируется, и существует четкий порядок рассмотрения всех предложений. Я, наоборот, очень рада тому, что у нас такие классные, неравнодушные избиратели, которые вносят свои предложения.





Мы уже прошли достаточно серьезный путь по внесению изменений и дополнений в КОаП и ПИКОаП, и поверьте, там тоже шли сотни предложений. На сегодняшний день аналогично вносятся предложения. Они будут изучены на заседаниях рабочих групп, будут обсуждаться на Всебелорусском собрании и, соответственно, будут приниматься только референдумом. Только открытым голосованием именно нашими людьми.









Гомельчанки хотели привести в пример работу на избирательных участках, где были наблюдателями:





— В первый день голосования зашедших на мой участок — 30 человек. В конце дня в протоколе написали 223.





На это услышали ответ, который уже звучал неоднократно в подобных случаях:





— Светлана Вячеславовна, я могу вам сказать, что вопросы, которые касаются жалоб непосредственно, выходят за рамки компетенции депутата. В данном случае у каждого наблюдателя было право, кстати, как и у кандидатов, подать [жалобу] в окружную комиссию в установленные сроки, — поясняет Ирина Довгало.





Женщины рассказывают депутату, что жалобы подавались, но не на все пришли ответы. Между участниками идет диалог:





— Здесь вам нужно было бы обращаться, наверное, уже не к депутату, а непосредственно в тот орган, который вел организацию выборов. Я вам могу сказать, что я свое право, которое у меня есть как у депутата, право наблюдателя — я им воспользовалась: посещала участки для голосования и в день выборов, и в период досрочного голосования.





Поэтому, я еще раз подчеркиваю, вопросы результатов выборов — мягко скажем, не входят в компетенцию депутата. Это вопросы Центризбиркома, потому что результаты объявляет Центризбирком.





— Да, я понимаю, но по тому противостоянию, которое происходит уже более двух месяцев, видно, что много людей не доверяют всему, что произошло. А вы как депутат, имеющий право законодательной инициативы, можете выносить на рассмотрение какие-то вопросы.





И то, что касается ст. 35 Конституции (свобода шествий, митингов, собраний и т.д.). Есть еще ст. 8, в которой говорится о том, что Беларусь подчиняется Международной конвенции. Как вы считаете, разве сегодня законодательство не противоречит Конституции?





— Я думаю, что вопрос, который вы сейчас озвучиваете, — это вопрос диалоговой площадки как раз-таки. Я далеко неслучайно говорю о том, что у нас открыта форма для внесений предложений и дополнений. У вас есть абсолютно эти права.





— Я же не про Конституцию сейчас говорю, — пытается вернуть депутата к сути вопроса Нарскина.





— Я еще раз говорю вам, — продолжает Довгало, — я абсолютно с удовольствием изучу все предложения, которые будут вами вноситься. Поэтому спасибо вам огромное за ваше неравнодушное отношение и за то, что действительно вас волнует, я уверена, не только в том, что происходит сегодня на улице. Но мы говорим о том, какую ответственность родители должны понести за то, что они выходят со своими малолетними детьми на несанкционированные массовые мероприятия, подвергая жизнь своих детей опасности.









— Так вот видите, Конституция нам это право дает, а закон противоречит Конституции, и 8-ой статье в том числе. И весь мир возмущен, весь мир это понимает. И ответы из ООН тоже пошли. С требованием изменить законодательство по этому пункту.





— Это ООН, нам, суверенной стране диктует, что мы должны вносить? — вклинивается в разговор какой-то мужчина. — Девушка, вам самой не смешно? Ну, мы же суверенное государство!





— Причем тут диктует? — возмущенно переспрашивает Светлана.





— Ну, вы же сами сказали: «Они уже требуют от нас поменять Конституцию».





— Они не требуют, а предлагают.





— Пускай предлагают своим женщинам замуж выходить, — не так сдержанно и уверенно, как Ирина Викторовна, высказывается мужчина.





— Сегодня я вам могу сказать только одно: Республика Беларусь — самостоятельное суверенное государство, — отмечает Ирина Довгало. — Причем в Конституции четко указано, что мы являемся социально ориентированным государством и в первую очередь — простите за пафос —это волеизъявление народа.





И далеко не случайно говорилось о том, что на Всебелорусском собрании будет идти обсуждение. Но решение будет приниматься исключительно референдумом.





— Поверьте, за все то, что происходит сегодня, даю вам голову на отсечение, душа болит у всех. И выход нужно находить. Я всегда говорю: когда идет влияние извне, достаточно сложно говорить об этом. О тех вопросах, которые связаны, как вы говорите, с противоречиями в Конституции.





Далеко не случайно Конституция — основной, как бы мы там ни говорили, документ. Это то, от чего потом расходятся все законодательные акты. То есть на сегодняшний день, как только будут внесены изменения и дополнения в Конституцию, все — будут определены сроки и в избирательный кодекс. Это обязательно.





Активистки спросили, нельзя ли внести изменения в некоторые законы, не переписывая Конституцию. Довгало ответила, что любое внесение изменений — длинный процесс, в данном случае менять, к примеру, Избирательный кодекс нет смысла, так как уже запущен процесс по поправкам в Конституцию.





— Они даже не успеют начать работать. Здесь целая процедура: готовится законопроект, он проходит юридическую экспертизу, вносится в палату представителей в первое чтение. Идет обсуждение. Следующий этап — вносится уже в нынешний проект, опять-таки, изменения и дополнения. И опять идет работа. Потом идет второе чтение. Пока мы с вами пройдем эту процедуру просто так, изменения в Конституцию будут готовы.





Гомельчанки поднимали и другие темы, к примеру, строительство флагштока. Их депутат предложила обсудить в рамках другой встречи, чтобы горожане, которые не согласны с решением возвести этот объект за полмиллиона долларов, смогли посмотреть на это с другой стороны...