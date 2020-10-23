Политолог о преобразовании «Белой Руси» в партию: Руководство Беларуси пытается уцепиться за новые способы удержания власти









«Политринга» озвучил политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич, комментируя заявление Геннадия Давыдько о создании на базе РОО «Белая Русь» партии. Соответствующее мнение корреспондентуозвучил политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич, комментируя заявление Геннадия Давыдько о создании на базе РОО «Белая Русь» партии.

По его словам, слухи о том, что хотят создать партию на основе общественного объединения «Белой Руси», ходили уже давно.





«Наверное, неудивительно, что именно сейчас верхушка этой организации решила наконец-то создать партию», – отметил он.





Хомич считает, что основная причина переформатирования «Белой Руси» в политическую партию кроется в активном противостоянии власти и оппозиции.





«Ввиду активного противостояния власти и протестующих, власть решила, что ей нужна ещё большая институционализация. Причем на этом сказывается не только активизация протестного настроения, но и те же заявления штаба Бабарико о планировании создать партию», - добавил он.





Политолог убежден, что таким образом руководство Беларуси пытается уцепиться все за новые и новые способы удержания власти - «и уже не только насильственным путем».





«Рано или поздно будут парламентские выборы, на которых те элиты, что поддерживают Лукашенко или имеют симпатию к проводимой им политике, захотят снова заявить о себе, сделав косметическое преобразование. Может быть, тут играет роль и Россия, которая заинтересована в создании партии такого рода. И тут сразу можно вспомнить различные фашистские объединения и партии в Австрии, которые активно поддерживались Гитлером перед аншлюсом», - указал он.





В то же время Хомич не исключает, что появление партии «Белая Русь» связано и с анонсированной реформой партийной системы – «с тем, чтобы допустить может даже крупную провластную партию в мир политики».





Напомним, что председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил, что на базе общественного объединения будет сформирована политическая партия. Партию планируют организовать сразу после реформы Основного закона, констатировал Давыдько.