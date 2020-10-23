ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог о преобразовании «Белой Руси» в партию: Руководство Беларуси пытается уцепиться за новые способы удержания власти

23.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Активное противостояние власти и протестующих подвигло руководство Беларуси к идее создания еще большей институционализации.


 

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич, комментируя заявление Геннадия Давыдько о создании на базе РОО «Белая Русь» партии.
По его словам, слухи о том, что хотят создать партию на основе общественного объединения «Белой Руси», ходили уже давно.

«Наверное, неудивительно, что именно сейчас верхушка этой организации решила наконец-то создать партию», – отметил он.

Хомич считает, что основная причина переформатирования «Белой Руси» в политическую партию кроется в активном противостоянии власти и оппозиции.

«Ввиду активного противостояния власти и протестующих, власть решила, что ей нужна ещё большая институционализация. Причем на этом сказывается не только активизация протестного настроения, но и те же заявления штаба Бабарико о планировании создать партию», - добавил он.

Политолог убежден, что таким образом руководство Беларуси пытается уцепиться все за новые и новые способы удержания власти  - «и уже не только насильственным путем».

«Рано или поздно будут парламентские выборы, на которых те элиты, что поддерживают Лукашенко или имеют симпатию к проводимой им политике, захотят снова заявить о себе, сделав косметическое преобразование. Может быть, тут играет роль и Россия, которая заинтересована в создании партии такого рода. И тут сразу можно вспомнить различные фашистские объединения и партии в Австрии, которые активно поддерживались Гитлером перед аншлюсом», - указал он.

В то же время Хомич не исключает, что появление партии «Белая Русь» связано и с анонсированной реформой партийной системы – «с тем, чтобы допустить может даже крупную провластную партию в мир политики».

Напомним, что председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил, что на базе общественного объединения будет сформирована политическая партия. Партию планируют организовать сразу после реформы Основного закона, констатировал Давыдько.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активное противостояние власти и протестующих подвигло руководство Беларуси к идее создания еще большей институционализации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержали админа телеграм-канала “Данные карателей Беларуси” — ему 15 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика