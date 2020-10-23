|
Политолог о преобразовании «Белой Руси» в партию: Руководство Беларуси пытается уцепиться за новые способы удержания власти
Источник материала: Партизан
Активное противостояние власти и протестующих подвигло руководство Беларуси к идее создания еще большей институционализации.
Соответствующее мнение корреспонденту
По его словам, слухи о том, что хотят создать партию на основе общественного объединения «Белой Руси», ходили уже давно.
«Наверное, неудивительно, что именно сейчас верхушка этой организации решила наконец-то создать партию», – отметил он.
Хомич считает, что основная причина переформатирования «Белой Руси» в политическую партию кроется в активном противостоянии власти и оппозиции.
«Ввиду активного противостояния власти и протестующих, власть решила, что ей нужна ещё большая институционализация. Причем на этом сказывается не только активизация протестного настроения, но и те же заявления штаба Бабарико о планировании создать партию», - добавил он.
Политолог убежден, что таким образом руководство Беларуси пытается уцепиться все за новые и новые способы удержания власти - «и уже не только насильственным путем».
«Рано или поздно будут парламентские выборы, на которых те элиты, что поддерживают Лукашенко или имеют симпатию к проводимой им политике, захотят снова заявить о себе, сделав косметическое преобразование. Может быть, тут играет роль и Россия, которая заинтересована в создании партии такого рода. И тут сразу можно вспомнить различные фашистские объединения и партии в Австрии, которые активно поддерживались Гитлером перед аншлюсом», - указал он.
В то же время Хомич не исключает, что появление партии «Белая Русь» связано и с анонсированной реформой партийной системы – «с тем, чтобы допустить может даже крупную провластную партию в мир политики».
Напомним, что председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил, что на базе общественного объединения будет сформирована политическая партия. Партию планируют организовать сразу после реформы Основного закона, констатировал Давыдько.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог о преобразовании «Белой Руси» в партию: Руководство Беларуси пытается уцепиться за новые способы удержания власти
Активное противостояние власти и протестующих подвигло руководство Беларуси к идее создания еще большей институционализации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)