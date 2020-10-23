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Издание Politiken вручило Тихановской награду «Премию свободы»
Источник материала: Партизан
Датская ежедневная газета Politiken вручила бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской награду под названием Freedom Award «Премия свободы». Об этом сообщается в Телеграм-канале Тихановской.
В частности, экс-кандидат выразила благодарность, отметив, что все награды, которые она получает, адресованы белорусскому народу.
«Для меня это большая честь. Эта награда принадлежит всем беларусам, женщинам и мужчинам, студентам и пенсионерам, ежедневно демонстрирующим невероятный героизм и мужество в борьбе за свои права и свободы. Эта награда также принадлежит двум другим замечательным сильным женщинам: Марии Колесниковой и Веронике Цепкало, ставшим для беларусов символом перемен», - отметила она.
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Датская ежедневная газета Politiken вручила бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской награду под названием Freedom Award «Премия свободы». Об этом сообщается в...
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