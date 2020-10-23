Издание Politiken вручило Тихановской награду «Премию свободы»

В частности, экс-кандидат выразила благодарность, отметив, что все награды, которые она получает, адресованы белорусскому народу.

«Для меня это большая честь. Эта награда принадлежит всем беларусам, женщинам и мужчинам, студентам и пенсионерам, ежедневно демонстрирующим невероятный героизм и мужество в борьбе за свои права и свободы. Эта награда также принадлежит двум другим замечательным сильным женщинам: Марии Колесниковой и Веронике Цепкало, ставшим для беларусов символом перемен», - отметила она.