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Издание Politiken вручило Тихановской награду «Премию свободы»

23.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Датская ежедневная газета Politiken вручила бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской награду под названием Freedom Award «Премия свободы». Об этом сообщается в Телеграм-канале Тихановской.

В частности, экс-кандидат выразила благодарность, отметив, что все награды, которые она получает, адресованы белорусскому народу.
«Для меня это большая честь. Эта награда принадлежит всем беларусам, женщинам и мужчинам, студентам и пенсионерам, ежедневно демонстрирующим невероятный героизм и мужество в борьбе за свои права и свободы. Эта награда также принадлежит двум другим замечательным сильным женщинам: Марии Колесниковой и Веронике Цепкало, ставшим для беларусов символом перемен», - отметила она.
 
 
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Датская ежедневная газета Politiken вручила бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской награду под названием Freedom Award «Премия свободы». Об этом сообщается в...
 
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