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Белорусская клубника к ноябрю? А вот да!
Источник материала: Партизан
В конце октября у фермера Виктора Левоцкого из Пинского района на кустах спелая ягода.
Агробизнесом он начал заниматься с партнёром три года назад. Выращивается клубника разных сортов, в том числе ремонтантная, которая способна давать урожай до морозов.
Два года бизнесмены экспериментировали, а теперь занимаются клубникой в промышленных масштабах. Первый большой урожай в 15 тонн отправился в Россию. В этом году собрали 20 тонн ягод, сообщает ТРК «Брест».
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В конце октября у фермера Виктора Левоцкого из Пинского района на кустах спелая ягода.
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