Brabus показала новую «ракету»: это 900-сильная версия лифтбека Mercedes-AMG GT

Источник материала: Tut.by

Для специалистов фирмы Brabus характеристики любого «заряженного» Mercedes-AMG — это не предел. Накануне компания показала новую «пятидверку» Brabus Rocket 900 «One of Ten», которая представляет собой «раскачанный» лифтбек Mercedes-AMG GT 63S.





Рабочий объем битурбо-V8 под капотом мотористы из Боттропа увеличили с 4 л до 4,5 л, вдобавок установив более производительные турбокомпрессоры с максимальным давлением наддува 1,4 бара и перепрограммировав электронный блок управления. Кроме того, появились другие шатуны, коленвал и изготовленная из нержавейки система выпуска с активной регулировкой клапанов. В итоге удалось снять 900 л. с. и 1250 Нм, но в целях надежности трансмиссии (9-ступенчатый «автомат» и полный привод) электроника ограничивает крутящий момент на уровне 1050 Нм.





Отдача по сравнению с исходным GT 63S выросла на 261 л. с. и 100 Нм. Разумеется, машина массой немногим более двух тонн стала динамичнее, разменивая первую «сотню» за 2,8 секунды (на 0,4 секунды быстрее заводской версии), максимальная скорость ограничена электроникой, но на отметке 330 км/ч против 315 км/ч у стандартного лифтбека. В Brabus поработали и над пневмоподвеской, которая позволяет выбирать между режимами Comfort и Sport и уменьшать дорожный просвет на 25 мм.









Также для лифтбека доступен агрессивный аэродинамический обвес из углепластика (внушительные расширители колесных арок, передний спойлер, диффузор и заднее антикрыло), спереди установлены кованые колесные диски диаметром 21 дюйм с шинами размерности 295/30, сзади — 22-дюймовые (335/25). Компания предлагает и переделанный салон с отделкой черной кожей, алькантарой, металлическими накладками и карбоновыми вставками.





По приставке «One of Ten» в названии нетрудно догадаться, что всего в Brabus сделают 10 «девятисотых ракет», каждая из которых обойдется заказчику в 427 тысяч евро (без учета налогов).