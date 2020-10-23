В Витебске на переходе микроавтобус сбил мужчину и женщину

Источник материала: Tut.by

Два пешехода пострадали в аварии, которая произошла 23 октября в Витебске, сообщили в ГАИ.

По информации инспекторов, 55-летний водитель Volkswagen Transporter ехал по улице Ленинградской и сбил мужчину и женщину, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.