|
В Витебске на переходе микроавтобус сбил мужчину и женщину
Источник материала: Tut.by
Два пешехода пострадали в аварии, которая произошла 23 октября в Витебске,
По информации инспекторов, 55-летний водитель Volkswagen Transporter ехал по улице Ленинградской и сбил мужчину и женщину, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)