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«Пытались ломать дверь». В квартиру сына первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные

23.10.2020 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первый руководитель Беларуси Станислав Шушкевич рассказал Onliner, что сегодня трое неизвестных пытались выломать дверь в квартире его сына. Шушкевич дополнил, что ранее люди в штатском приходили и к нему.

— Они приходили к нам, звонили в квартиру. Когда моя жена их увидела, сразу вызвала милицию. Когда ее сотрудники приехали, люди в штатском показали им свое удостоверение, затем они вместе ушли. Сегодня такая же толпа неизвестных пришла в квартиру к сыну. Стас занимается предпринимательством, ни в каких плохих делах замечен не был. Он прописан здесь, в нашей с женой квартире, но иногда пользуется другим жильем, которое досталось ему в наследство.

По словам Шушкевича, о том, что в квартиру его сына кто-то ломится, он узнал от соседей.

— Они позвонили и рассказали нам, что неизвестные ломают дверь и ковыряются в замке. В этот момент сына в квартире, скорее всего, не было. К сожалению, пока я не знаю, с чем связан такой интерес к нам людей в штатском. Я не думаю, что это как-то связано с протестами.

 
 
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Первый руководитель Беларуси Станислав Шушкевич рассказал Onliner, что сегодня трое неизвестных пытались выломать дверь в квартире его сына. Шушкевич дополнил, что...
 
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