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В Могилеве водитель Audi 80 проехал на красный и сбил женщину

23.10.2020 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

УВД Могилевского облисполкома сообщило о ДТП, которое случилось вчера утром в областном центре. По данным ГАИ, 60-летний могилевчанин ехал на Audi 80 и совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В Могилеве водитель Audi 80 проехал на красный и сбил женщину

Случилось все в районе половины восьмого утра. Audi 80 двигался по улице Первомайской. В районе дома №115 автомобиль совершил наезд на 57-летнюю могилевчанку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила травмы, она госпитализирована.

В Могилеве водитель Audi 80 проехал на красный и сбил женщину

Госавтоинспекция напоминает водителям о предельной внимательности за рулем. Важно помнить, что при подъезде к пешеходному переходу нужно заранее снизить скорость движения автомобиля, вплоть до полной остановки транспортного средства во избежание наезда на пешехода. В свою очередь, пешеходам даже при разрешающем сигнале светофора нужно убедиться, что все автомобили остановились и пропускают вас, и только после этого переходить дорогу.

 
 
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УВД Могилевского облисполкома сообщило о ДТП, которое случилось вчера утром в областном центре. По данным ГАИ, 60-летний могилевчанин ехал на Audi 80 и совершил наезд...
 
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