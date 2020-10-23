В Могилеве водитель Audi 80 проехал на красный и сбил женщину

Источник материала: Onliner

УВД Могилевского облисполкома сообщило о ДТП, которое случилось вчера утром в областном центре. По данным ГАИ, 60-летний могилевчанин ехал на Audi 80 и совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.





Случилось все в районе половины восьмого утра. Audi 80 двигался по улице Первомайской. В районе дома №115 автомобиль совершил наезд на 57-летнюю могилевчанку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила травмы, она госпитализирована.





Госавтоинспекция напоминает водителям о предельной внимательности за рулем. Важно помнить, что при подъезде к пешеходному переходу нужно заранее снизить скорость движения автомобиля, вплоть до полной остановки транспортного средства во избежание наезда на пешехода. В свою очередь, пешеходам даже при разрешающем сигнале светофора нужно убедиться, что все автомобили остановились и пропускают вас, и только после этого переходить дорогу.