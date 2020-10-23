Так Том Холланд выглядит в роли Натана Дрейка из фильма по Uncharted

Источник материала: Onliner

Фильм по популярному эксклюзиву PlayStation спустя десяток лет в стадии препродакшена и семь режиссеров становится максимально близким к воплощению. Идут съемки, интернету впервые показали Тома Холланда (Человек-паук этого поколения) в роли Натана Дрейка. Актер опубликовал фото в своем Instagram.

Изначально главную роль прочили Марку Уолбергу, однако время бежит, и на роль молодого Дрейка понадобился такой же молодой актер. Уолберг будет исполнять роль наставника главного героя Салли.