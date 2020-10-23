Генпрокурор Швед предупредил студентов

Сейчас «вызовы переросли в угрозы, требующие консолидации общества и адекватного реагирования государственных органов», заявил генеральный прокурор Андрей Швед.



Андрей Швед. Фото sudexpert.gov.by

23 октября на встрече со студентами и работниками БГУИР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, он отметил, что «мы практически живем жизнью университетов, особенно там, где есть какие-то напряжения, настроения».

«Мы хорошо знаем обстановку, общаемся с ректорами, профессорско-преподавательским составом, со студентами. И сегодня отрадно отметить, что если раньше мы видели, как часть студенчества принимает активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то сегодня речь идет уже о единичных фактах».

Швед отметил, что в учреждениях образования не допускаются создание и деятельность политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели.

«Это мировая практика», — подчеркнул он и рекомендовал изучить зарубежное законодательство в соответствующих сферах и лично убедиться в том, что аналогичные нормы белорусского права во многом либеральнее.

По информации пресс-службы, Швед акцентировал внимание на неотвратимости ответственности за противоправные действия и том, что государство располагает достаточными ресурсами для выявления всех нарушителей закона.

Он призвал студентов вдумчивее относиться к призывам участвовать в различного рода акциях и выбирать те варианты выражения своей гражданской позиции, которые не приведут к правонарушениям.

«Причиной для отчисления может стать определенное количество пропусков занятий по неуважительным причинам, — сказал генпрокурор. — Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу лишь посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия».

Швед заявил о важности критического восприятия информации в условиях перенасыщенной новостной повестки последних дней.

«Работая на государственной службе, несешь ответственность за каждое свое слово. За любым из них стоит пласт объективной достоверной информации. И только подобного качества фактами можно оперировать, — сказал он. — Не нужно ломать себе жизнь, поддаваясь на провокации тех, кто беззастенчиво использует людей. Пока они остаются безнаказанными. Пока… Вам и нам в этой стране жить. Мы привыкли к тому, что она чистая, мирная, безопасная. Привыкли как к данности и в некотором смысле допустили этот конфликт. Не торопитесь. Перед вами вся жизнь. И нужно понимать, что, поддавшись манипуляторам, можно сломать ее одним необдуманным шагом».