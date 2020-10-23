Лукашенко поручил взять под контроль цены на сельхозпродукцию зимой

Контроль за ценами на сельхозпродукцию всю зиму будет серьезным, заявил Александр Лукашенко 23 октября во время рабочей поездки в Слуцкий район.





«Задача мэра Минска и губернаторов — распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Весной этого года после резких скачков курсов иностранных валют власти усилили контроль за ценами. Вначале правительство запретило всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям повышать цены более чем на 0,5 процентного пункта в месяц. Однако затем правила ценового контроля были смягчены.

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля, было введено временное (на 90 дней) госрегулирование цен на социально значимые товары путем ограничения рентабельности производителей продукции. В июле действие этой нормы было продлено до 15 октября.

12 октября Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление и продлило до конца года государственное регулирование цен на социально значимые товары. При этом на один пункт был сокращен сам перечень социально значимых товаров — цены не будут регулироваться на мясные консервы.

В перечень социально значимых товаров, на которые государством регулируются цены, вошли 18 позиций, в том числе рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), соль поваренная пищевая.

Деятельность торговых организаций, которые допустили нарушения введенного контроля за ценами, может быть приостановлена на основании указа президента № 143 от 24 апреля.

Официальный прогноз на 2020 год предполагает, что инфляция должна быть не выше 5%. Вместе с тем, на прошлой неделе Нацбанк сообщил, что из-за роста курсов иностранных валют инфляция по итогам года может составить около 6%. В сентябре потребительские цены в Беларуси выросли на 0,9%, за последние 12 месяцев — на 6,1%.