Историка из Гродно оштрафовали за участие в митинге

Ленинский районный суд Гродно 23 октября оштрафовал доктора исторических наук Алеся Смоленчука на 270 рублей.





Его признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии в Гродно 20 сентября (ст. 23.34 КоАП). Тогда шествие протестующих длилось меньше часа. ОМОН заблокировал марш в центре города на улице Большая Троицкая и Виленском переулке, жестко задержал протестующих. Среди десятков задержанных оказались историк Алесь Смоленчук, актеры драматического театра Сергей Куриленко и Валентина Харитонова, женщина на 30-й неделе беременности.

В отношении Смоленчука составили административный протокол по статье 23.34 КоАП и отпустили через несколько часов.

Дело рассматривал судья Николай Сергейко.

Алесю Смоленчуку 61 год. Он лауреат премии Франтишка Богушевича 2020 года за монографию об «отце БНР» Романе Скирмунте. Автор монографий по истории Гродненской области, ежегодника Homo Historus, один из руководителей проекта «Гродненский палимпсест». Работает в Варшавском университете.