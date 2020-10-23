ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Историка из Гродно оштрафовали за участие в митинге

23.10.2020 13:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ленинский районный суд Гродно 23 октября оштрафовал доктора исторических наук Алеся Смоленчука на 270 рублей.

Историка из Гродно оштрафовали за участие в митинге

Его признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии в Гродно 20 сентября (ст. 23.34 КоАП). Тогда шествие протестующих длилось меньше часа. ОМОН заблокировал марш в центре города на улице Большая Троицкая и Виленском переулке, жестко задержал протестующих. Среди десятков задержанных оказались историк Алесь Смоленчук, актеры драматического театра Сергей Куриленко и Валентина Харитонова, женщина на 30-й неделе беременности.

В отношении Смоленчука составили административный протокол по статье 23.34 КоАП и отпустили через несколько часов.

Дело рассматривал судья Николай Сергейко.

Алесю Смоленчуку 61 год. Он лауреат премии Франтишка Богушевича 2020 года за монографию об «отце БНР» Романе Скирмунте. Автор монографий по истории Гродненской области, ежегодника Homo Historus, один из руководителей проекта «Гродненский палимпсест». Работает в Варшавском университете.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ленинский районный суд Гродно 23 октября оштрафовал доктора исторических наук Алеся Смоленчука на 270 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подарили «антиковидное хорошее лекарство»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика