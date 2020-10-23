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Лукашенко подарили «антиковидное хорошее лекарство»
Источник материала: Навiны
В ходе сегодняшнего визита в Слуцкий район Александру Лукашенко подарили, как передает «Пул первого», «годовалый пармезан».
Как сказал он журналистам, «сыры — это хорошее антиковидное лекарство».
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В ходе сегодняшнего визита в Слуцкий район Александру Лукашенко подарили, как передает «Пул первого», «годовалый пармезан».
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