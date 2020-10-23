На марше в Минске заметили силовика с пистолетом-«неудачником», сделанным для армии США

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 18 октября, когда колонна протестующих в Минске развернулась навстречу силовикам с дробовиками и чешскими гранатами , те вынуждены были на некоторое время отступить. Однако нас заинтересовали не сами люди в форме, а пистолет одного из них — это Sig Sauer P226 немецко-швейцарского производства, качественное оружие с непростой судьбой. 42.TUT.BY рассказывает об этом пистолете.



Фото: «Радыё Свабода» / svaboda.org

Что мы заметили в экипировке силовиков

Попытавшиеся остановить внезапно развернувшуюся колонну силовики были одеты в черное. Черные комбинезоны, казалось бы, позволяют однозначно идентифицировать их как ОМОН, однако не все так просто.

У силовиков были:

обычные черные бронежилеты (как у простых милиционеров ППС);

дробовики Benelli M4 — полуавтоматическое оружие, которое ни разу не было замечено на вооружении ОМОНа. ОМОН использует полуавтоматическую «Сайгу» и помповые «Моссберги» ;

и помповые ; телескопические дубинки — до «Партизанского марша» как раз ОМОН и не был замечен с такими моделями, он использовал Минска людей задерживают силовики в оливковой форме. Рассказываем, кто это может быть">обычные ПР-73;

шлемы «Спартанец-2» 5,45 Design, часть — в сетчатых «горчичных» чехлах. Такие использует спецназ МВД «Алмаз». «Спартанец» есть и у «Альфы», однако их модель чуть иная — без баллистической защиты ушей. Непосредственно модель «Спартанец-2» в таких чехлах используется только «Алмазом»;

оливковые пояса с подсумками — внешний вид подсумков и их расположение совпадают с теми, что носят сотрудники «Алмаза». В частности, такие пояса можно было наблюдать на «алмазовцах» на межведомственных соревнованиях спецназа в Марьиной Горке в сентябре 2018 года;

в Марьиной Горке в сентябре 2018 года; пистолеты Sig Sauer P226 — ОМОН вооружен несколькими вариантами пистолета Glock, а «Алмаз» (хотя не только он) — «зауэрами». Хотя на представленном фото пистолет находится в кобуре, по рукояти можно идентифицировать его однозначно — это не «макаров», не «стечкин» и совершенно точно не «глок». А других пистолетов у спецслужб Беларуси не замечено.

Резюмируя вышеперечисленное, мы предполагаем, что из бусов за спиной толпы высадился именно «Алмаз», однако почему-то в простеньких бронежилетах.

А теперь можно переходить к собственно пистолету и его истории.

Что представляет собой Sig Sauer P226 и у кого он есть в Беларуси

Как и «Глок 17», Sig Sauer P226 вполне достоин звания одного из надежнейших пистолетов мира. Однако, в отличие от «Глока», где широко используются полимеры, P226 принадлежит к более классическим армейским моделям — сплошь сделан из металла, почти килограмм массы (с патронами).

Это вполне современный западный пистолет со всеми его достоинствами — ударно-спусковой механизм двойного действия (при наличии патрона в патроннике можно совершить первый выстрел простым нажатием на спусковой крючок, без необходимости предварительно пальцем или затвором взводить курок).

Хорошая эргономика, вместительный магазин (в зависимости от версии — от 12 до 20 патронов), достаточно мощные патроны (в Беларусь поставлялся вариант под 9×19 Parabellum, однако есть версии под .40 Smith&Wesson и .357 SIG с большей дульной энергией).

В Беларусь «зиг зауэры», судя по всему, поступили примерно во второй половине нулевых годов, когда финансовая ситуация в стране была наилучшей за всю историю (а оружейного эмбарго на европейское оружие еще не было). Причем государство щедро вооружило немецко-швейцарской новинкой практически все спецподразделения Беларуси. Так, известно о наличии P226 у СОБРа внутренних войск, ОСАМа Пограничного комитета, спецназа МВД — «Алмаза», спецназа КГБ — «Альфы» а также у Службы безопасности президента. У ОМОНа их, как мы уже писали выше, нет.

Откуда вообще появилась эта модель и при чем тут Colt M1911

Здесь стоит немного углубиться в историю. Первые десятилетия 20-го века армия США провела, пожалуй, с лучшим пистолетом в мире, Colt M1911 конструкции Джона Мозеса Браунинга. Тяжелый, с мощным патроном, с мягким спуском, регулируемым до состояния «хрустальной палочки» (то есть для первого выстрела усилие для нажатия на крючок, могло быть минимальным).

Ударно-спусковой механизм — одинарного действия (сначала взводишь курок, после первого выстрела начинает работать автоматика). Пуля калибра .45 (11,43 мм), прозванная «мэнстоппером» (за огромное останавливающее действие) — идеальна для ближнего боя, когда противника надо в первую очередь остановить и вывести из строя.

Надежность оружия такова, что требования к пистолету включали настрел 6000 выстрелов, что крайне много. Первую и Вторую мировые войны американцы прошли с этим великим, без всяких скидок, пистолетом. До поры до времени никто не жаловался.

Однако потом наступило время вопросов. Вернувшись с войны с кучей трофейного и полученного иными способами оружия, американские военные заинтересовались:

почему в британском Browning Hi-Power магазин на 13 патронов, а в кольте только семь?

почему у немцев Walther P38 ударно-спусковой механизм двойного действия, a у M1911 одинарного?

Военное руководство страны подошло к проблеме философски: кольтов за войну наделали еще на пару войн, все склады ими забиты. Поэтому следует расслабиться и признать, что Colt M1911 есть венец творения, который ничем заменять не стоит.

На том и порешили на ближайшие десятилетия. Так как пистолетов действительно произвели громадное количество, после 1945 года производство кольтов практически остановилось. И каждый год оружие на складах становилось все старше. К вьетнамской войне подошли уже с 20−30-летними M1911. Что, естественно, не делало пистолеты лучше.



Фото: images6.alphacoders.com

Некогда славившиеся сверхвысокой надежностью, M1911 начали подводить — и общим явлением стал «технический каннибализм», когда из трех так себе кольтов делали один вроде бы хороший. Вроде бы — потому что в американской оружейной школе очень важное значение имела последняя стадия: подгонка мастером деталей оружия. Разумеется, это работало для одного конкретного экземпляра, а вот взаимозаменяемость деталей была не очень.

Словом, год от года ситуация с пистолетами у военных США становилась хуже. И первыми тревогу забили ВВС. Армия, флот и авиация Штатов внесли огромный вклад в общую победу во Второй мировой, что позволило им вести себя независимо и поглядывать свысока на всех остальных. Летчиков, помимо прочего, не устраивала и тяжесть M1911 — на самолете не приветствуется любой лишний вес.

В 1979 году по инициативе ВВС началась реализация программы JSSAP (Joint Service Small Arms Program). В рамках ее выдвигались следующие требования к новому пистолету:

Ударно-спусковой механизм двойного действия;

Патрон 9×19 Parabellum — на тот момент уже основной пистолетный боеприпас НАТО;

Емкость магазина — не меньше 10 патронов;

Наличие декокера (устройства, позволяющего безопасно спускать курок с боевого взвода) — чтобы не допускать самострелов.

На тот момент наиболее подходящий под эти требования пистолет уже придумали итальянцы — это оказалась ставшая впоследствии культовой Beretta 92-S. Оружие довольно быстро выиграло конкурс, однако после проверки результаты не засчитали, и в 1981 году объявили новый конкурс.

Ничем выдающимся он не запомнился, кроме двух вещей. Во-первых, на нем впервые появился пистолет Sig Sauer P226. А во-вторых, компания Соlt Mfg Inc попыталась в последний раз спасти M1911 — оружейники предложили просто переделать все оставшиеся 418 тысяч пистолетов под патрон 9×19 с заменой некоторых других узлов. Однако последовавшая проверка показала — 40% кольтов изношены настолько, что вообще ни на что не годятся.

Так легендарный пистолет окончательно ушел в историю как армейское оружие. В остальном конкурс повторил судьбу предыдущего, не выявив победителя — и следующий этап испытаний прошел через три года.

Назывался он XM9, проводился под эгидой армии США. Нюансы конкурса сейчас не важны — важнее то, что большинство представленных моделей его провалили. С блеском прошли все тесты только две модели — уже упомянутая Beretta 92-S и интересующий нас Sig Sauer P226. Немцы и швейцарцы сумели создать по-настоящему крутое оружие, надежное, удобное в обращении и точное.



Фото: wikipedia.org

Когда стало ясно, что конкуренты стоят друг друга, организаторы конкурса перешли от качества к соображениям экономии. Пистолетов для Вооруженных сил нужно много — так что какая модель окажется дешевле, та и победит. Все логично, даже американский военный бюджет не резиновый.

P226 оказался дешевле. Казалось, теперь все, немецко-швейцарский шедевр надолго пропишется в качестве основного личного оружия сильнейшей армии НАТО. Но нет.

Армейцы настояли, что сам по себе пистолет еще не совсем оружие — к нему нужны магазины. И стоимость «ствола» пересчитали по схеме «сколько стоит сам пистолет плюс четыре магазина к нему». И тут итальянцам «пошла карта» — Beretta к тому времени разработала наиболее технологичные магазины, которые стоили куда дешевле, чем у конкурентов.

В итоге по сумме стоимости комплектующих 92-S вышел несколько дешевле. Тут начали протестовать уже и немцы со швейцарцами, и другие конкуренты. Поэтому Beretta не смогла выиграть и сейчас — и объявили новый конкурс, XM10. Ни P226, ни M92-S в нем уже не принимали участия (они удачно прошли предыдущие испытания), испытывались другие модели.



Одна из версий знаменитой «Беретты». Фото: wikimedia.org

К этому времени «Беретты» уже начали постепенно (первый заказ — 377 тысяч штук) поступать на вооружение некоторых частей американских Вооруженных сил. В частности, итальянское чудо техники в некотором количестве получил для тестов (часто пишут, что принял на вооружение, но это не так) спецназ ВМС США SEAL — знаменитые «морские котики». И именно троим «котикам» за небольшой промежуток времени в лица отлетели затворы трех сломавшихся «Беретт», нанеся серьезные повреждения, что вызвало у спецназовцев гнев на новинку.

Снова скандалы и снова конкурсы. И тут выяснилось, что армия, в общем, для себя все уже решила и твердо поставила на «Беретту». Затворы улетают в лицо? Не беспокойтесь, допиливайте 92-S, мы подождем, а новый конкурс не за горами. В итоге итальянцы наконец вылечили все детские болезни своего оружия, и Sig Sauer P226, созданный, чтобы стать главным американским пистолетом, оказался за бортом.

Вернее, не совсем, «морские котики» ничего не забыли и приняли на вооружение именно P226. Но количество заказов от миллионной армии и небольшого флотского спецназа, разумеется, несоизмеримо — так что P226 остался все-таки неудачником.

Что в итоге

Итог простой: «Беретта» на коне, завоевывает сердца и умы, светится в половине голливудских боевиков (из нее стреляет герой Мэла Гибсона в «Смертельном оружии», ею владеет жидкий терминатор Т-1000 в «Терминаторе-2», и т.д. и т.п.).

P226 по-настоящему узнаваемым пистолетам вне круга любителей оружия так и не стал. Зато спецслужбы разных стран оценили немецкое и швейцарское качество. В итоге созданный для США пистолет теперь можно увидеть на улицах Минска.

Кстати, Beretta 92-S оказалась на выходе не такой уж и удачной — по результатам военных действий в Ираке и Афганистане на пистолет (вернее, на те самые дешевые магазины к нему, плохо переносящие пыль и песок) поступало столько рекламаций, что будущее 92-S как основного личного оружия армии США оказалось под большим вопросом.

И Sig Sauer через три десятка лет взяли реванш — их модульный бескурковый пистолет P320 под названием M17 стал именно той моделью, которая заменяет (и, если ничего не изменится, полностью заместит) 92-ю модель «Беретты» в войсках США. Правда, с новинкой тоже не все ладно — слишком тяжелый спусковой крючок. При падении пистолета на землю инерции спуска может хватить для самопроизвольного выстрела. Однако в будущем немцы и швейцарцы наверняка что-нибудь придумают.