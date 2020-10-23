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С 1 ноября дорожает парковка
Источник материала: Myfin
Так, месячный тариф по хранению транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой):
Месячный тариф по хранению велосипедов для физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей, устанавливается в размере 5 рублей.
Что в итоге?
Парковки в Минске подорожают с 1 ноября. В частности, для физлиц в среднем месячный тариф повышается на 2 рубля.
В ведении объединения «Гаражи, автостоянки и парковки», по данным на июнь 2020 года, находилось 107 автомобильных стоянок на 26 866 машиномест, первый уровень паркинга по улице Веры Хоружей, 1А на 67 машиномест. С 1 сентября 2020 года введена в эксплуатацию новая автостоянка № 87 по ул. Маршала Лосика, 31а.
Источник: Myfin.by
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В Минске с 1 ноября 2020 года повышаются тарифы на услуги парковки объединения Гаражи, автостоянки и парковки . Об этом сообщается на сайте организации.
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