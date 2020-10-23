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Задержали администратора Telegram-канала «Данные карателей Беларуси»

23.10.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Им оказался 15-летний житель Добруша. Подросток признал, что размещал и обновлял в мессенджере данные о сотрудниках органов внутренних дел. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграмм-канал «Данные карателей Беларуси». Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов.

Он согласился, так как через ресурс можно было выманивать у подписчиков деньги. Собеседник обещал солидный «улов».

Под вымышленным именем юноша создал канал, для убедительности «накачал его ботами» и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях.

Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения.

В отношении несовершеннолетнего проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества. Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства.

 
 
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Им оказался 15-летний житель Добруша. Подросток признал, что размещал и обновлял в мессенджере данные о сотрудниках органов внутренних дел. Об этом информирует...
 
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