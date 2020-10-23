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В знак солидарности с репрессированными беларусами из Генпрокуратуры увольняются высококлассные специалисты

23.10.2020 13:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Из Генпрокуратуры уволились несколько высококлассных специалистов, узнал TUT.by. Они не согласны с политикой, которую ведомство ведет по отношению к преследуемым за выражение мнения и пострадавшим от действий силовиков беларусам.

Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре, занимал должность старшего прокурора управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом. До двадцатилетнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года. Олег согласился кратко прокомментировать TUT.by свое решение:

«Это был внутренний экзамен для самого себя, — пояснил собеседник портала. — Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог».

По словам Олега, руководство не препятствовало его решению, служба прекращена по соглашению сторон. Как сложится дальнейшая карьера, бывший прокурор пока не знает.

По информации TUT.by, это не единичный случай увольнения в Генеральной прокуратуре. За последний месяц службу покинули сразу несколько человек, в том числе начальники отделов и заместители начальников управлений. Кем их заменят, пока открытый вопрос, найти юристов такой же квалификации непросто.

Обложка: инициатива «Фотографы против».

 
 
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Из Генпрокуратуры уволились несколько высококлассных специалистов, узнал TUT.by. Они не согласны с политикой, которую ведомство ведет по отношению к преследуемым за...
 
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