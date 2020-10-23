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США ввели против Ирана санкции за вмешательство в выборы 2020 года

23.10.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный перечень пять иранских структур и организаций "за попытку повлиять на выборы в Соединенных Штатах".

Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе американского департамента казначейства, передает DW.

По версии Вашингтона, "иранский режим избрал своей мишенью избирательный процесс в Соединенных Штатах, нагло пытаясь посеять рознь среди голосующих, распространяя дезинформацию в интернете и осуществляя операции злонамеренного влияния, направленные на введение в заблуждение американских избирателей". В администрации считают, что иранские новостные службы и другие СМИ пытаются подорвать "демократические процессы" в Вашингтоне, действуя от лица правительства Исламской Республики.

Под новые санкции подпали, в частности, иранское военно-политическое элитное подразделение - Корпус стражей исламской революции (англ. Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC, КСИР), силы специального назначения КСИР - "Аль-Кудс", Институт Баяна Гоштара (Bayan Rasaneh Gostar Institute), Союз исламских Организаций радио и телевидения (IRTVU) и Международный союз виртуальных медиа (IUVM).

Как уточняет агентство Reuters, институт подвергся санкциям за "соучастие в иностранном вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году". IRTVU и IUVM оказались в списке, поскольку, по версии Вашингтона, они контролируются КСИР.

Ранее глава Управления директора Национальной разведки США (ODNI) Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов. Тегеран, по утверждению Рэтклиффа, уже воспользовался нелегально полученными данными и разослал ряду американцев электронные послания с целью вызвать в стране беспорядки и "навредить президенту" Дональду Трампу.

 
 
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный перечень пять иранских структур и организаций "за попытку повлиять на...
 
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