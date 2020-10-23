Великобритания и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Источник материала: АФН

Япония и Великобритания подписали двустороннее соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу по завершении связанного с "Брекзитом" переходного периода, оканчивающегося 31 декабря 2020 года.

Подписи под договором в четверг, 22 октября, в Токио поставили министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Стороны надеются, что после формального завершения "Брекзита" документ поможет сохранить непрерывность торговых потоков и инвестиций между двумя странами. Как уточняет агентство dpa, договор в значительной степени сходен с действующим соглашением о свободной торговле между Японией и ЕС.

Соглашение, в частности, предусматривает, что пошлины на японские автомобили будут поэтапно снижены до нуля к 2026 году. Японские тарифы на британскую аграрную продукцию останутся на том же уровне, который был ранее предусмотрен аналогичным соглашением Токио и Брюсселя.

В целом, в соответствии с соглашением - первой крупной торговой сделкой Лондона после "Брекзита" - 99 процентов британского экспорта в Японию не будет облагаться пошлинами.

В Великобритании полагают, что в результате этого договора объем торговли с Японией может вырасти на 15,2 млрд фунтов в год (около 16,5 млрд евро). Кроме того, как указывали в сентябре в британском министерстве внешней торговли, была достигнута договоренность по сотрудничеству в сфере цифровых технологий, которая выходит далеко за рамки положений торгового соглашения Токио с ЕС и будет нацелена на поддержку действующих в Японии британских финансово-технологических компаний.