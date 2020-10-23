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Невероятно! Исследователь обнаружил беларуский интернет-симптом коронавируса
Источник материала: Партизан
Медиаэксперт и исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative Михаил Дорошевич опубликовал на своей странице в Facebook очень интересный график.
Исследователь сопоставил запросы в поисковиках с официальной заболеваемостью COVID-19 в Беларуси и выявил интересную закономерность.
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Медиаэксперт и исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative Михаил Дорошевич опубликовал на своей странице в Facebook очень интересный график.
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