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Компания Brabus представила 888-сильный седан Rocket 900

23.10.2020 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ребята из Brabus решили сделать невероятный Mercedes-AMG GT63 S еще более невероятным. Тюнинг-ателье рассекретило свой новейший проект — Brabus Rocket 900. 4-литровый V8 после доработки получил дополнительные 0,5 литра рабочего объема.

Компания Brabus представила 888-сильный седан Rocket 900

Терпеливые клиенты, ожидающие выхода на рынок 800-сильного GT73 Hybrid, могут теперь скоротать время за рулем новенького Brabus. Он даже мощнее анонсированного Mercedes суперседана. Отдача Rocket 900 — 888 л. с. Под капотом новинки рычит 4,5-литровый 8-цилиндровый мотор с двумя мощными турбинами увеличенного давления. Серьезных доработок потребовали системы охлаждения и выпуска. Крутящий момент мотора вырос до 1250 Н·м, но инженеры Brabus ограничили его на отметке 1050 Н·м, чтобы тягу выдержала трансмиссия.

Компания Brabus представила 888-сильный седан Rocket 900

Если сравнивать с базовым GT63 S, новый Brabus на 258 л. с. мощнее и имеет увеличенный на 150 Н·м момент. До сотни огромный седан разгоняется всего за 2,8 секунды. Скорость 200 км/ч Rocket 900 набирает за 9,7 секунды с момента старта. За 23,9 секунды машина разгоняется до 300 км/ч. Говорят, автомобиль разогнался бы до 350—370 км/ч, но в Brabus решили ограничить максимальную скорость электроникой на отметке 330 км/ч. Трудно представить, что кому-то будет мало.

Компания Brabus представила 888-сильный седан Rocket 900

В комплекте с техническими доработками клиент получит стильный аэродинамический обвес, включающий в себя карбоновые элементы. Для данного проекта разработали уникальные углепластиковые колесные диски диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Подвеска Brabus имеет два режима — Comfort и Sport.

Компания Brabus представила 888-сильный седан Rocket 900

К слову, Mercedes-AMG GT63 — это не четырехдверная версия спорткара AMG GT, как многие думают. Это скорее «заряженный» Mercedes CLS с измененным дизайном передней части и кормы.

Компания Brabus представила 888-сильный седан Rocket 900
Mercedes-Benz M-Класс II (W164) Рестайлинг Grand Edition, 2011 г.в., 222 000 км
белый, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
49 902 р.
19 600$ / 16 538€
Mercedes-Benz R-Класс I (W251) Дизель Long, 2006 г.в., 220 000 км
серебристый, внедорожник, дизель 3.2 л, автоматическая, полный привод
21 901 р.
8600$ / 7248€
Mercedes-Benz CLS-Класс I (C219) AMG пакет, 2007 г.в., 215 000 км
белый, седан, бензин 5.5 л, автоматическая, задний привод
32 851 р.
12 900$ / 10 872€
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Ребята из Brabus решили сделать невероятный Mercedes-AMG GT63 S еще более невероятным. Тюнинг-ателье рассекретило свой новейший проект — Brabus Rocket 900. 4-литровый V8 после...
 
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