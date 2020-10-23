Компания Brabus представила 888-сильный седан Rocket 900

Источник материала: Onliner

Ребята из Brabus решили сделать невероятный Mercedes-AMG GT63 S еще более невероятным. Тюнинг-ателье рассекретило свой новейший проект — Brabus Rocket 900. 4-литровый V8 после доработки получил дополнительные 0,5 литра рабочего объема.





Терпеливые клиенты, ожидающие выхода на рынок 800-сильного GT73 Hybrid, могут теперь скоротать время за рулем новенького Brabus. Он даже мощнее анонсированного Mercedes суперседана. Отдача Rocket 900 — 888 л. с. Под капотом новинки рычит 4,5-литровый 8-цилиндровый мотор с двумя мощными турбинами увеличенного давления. Серьезных доработок потребовали системы охлаждения и выпуска. Крутящий момент мотора вырос до 1250 Н·м, но инженеры Brabus ограничили его на отметке 1050 Н·м, чтобы тягу выдержала трансмиссия.





Если сравнивать с базовым GT63 S, новый Brabus на 258 л. с. мощнее и имеет увеличенный на 150 Н·м момент. До сотни огромный седан разгоняется всего за 2,8 секунды. Скорость 200 км/ч Rocket 900 набирает за 9,7 секунды с момента старта. За 23,9 секунды машина разгоняется до 300 км/ч. Говорят, автомобиль разогнался бы до 350—370 км/ч, но в Brabus решили ограничить максимальную скорость электроникой на отметке 330 км/ч. Трудно представить, что кому-то будет мало.





В комплекте с техническими доработками клиент получит стильный аэродинамический обвес, включающий в себя карбоновые элементы. Для данного проекта разработали уникальные углепластиковые колесные диски диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Подвеска Brabus имеет два режима — Comfort и Sport.





К слову, Mercedes-AMG GT63 — это не четырехдверная версия спорткара AMG GT, как многие думают. Это скорее «заряженный» Mercedes CLS с измененным дизайном передней части и кормы.



