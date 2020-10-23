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«Почему так произошло — вопрос к инженерам Lexus»: водитель рассказал, как опрокинулся на небольшой скорости (обновлено)

23.10.2020 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нестандартное ДТП в Минске, повреждены два Lexus. Один из них опрокинулся, зацепив другой, после того как наехал на вывернутое колесо другого автомобиля (нет, не Lexus — Peugeot). Обстоятельства аварии сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

— По предварительной информации, 21 октября около 9:45 водитель (1994 года рождения), управляя автомобилем Lexus, двигался по улице Осипенко со стороны улицы Гая в направлении бульвара Шевченко. У дома №30 по улице Осипенко он совершил наезд на вывернутое колесо припаркованного автомобиля Peugeot, в результате чего произошло опрокидывание Lexus. При опрокидывании этот автомобиль повредил другой стоящий Lexus, — рассказала Татьяна Ященко.

Пострадавших нет, по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

«Почему так произошло — вопрос к инженерам Lexus»: водитель рассказал, как опрокинулся на небольшой скорости (обновлено)

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После публикации с корреспондентом Onliner связался наш читатель, который рассказал, что управлял опрокинувшимся Lexus.

— Я владелец и водитель автомобиля Lexus, который вчера перевернулся. Прочитав много комментариев в интернете, захотелось дать несколько пояснений. Во-первых, я был трезв, — отметил собеседник. — Во-вторых, я не сидел в телефоне.

Теперь к наиболее важному: водитель утверждает, что в момент ДТП двигался с небольшой скоростью.

— Скорость на момент движения была около 20 км/ч, — говорит он. — Я действительно наехал на колесо микроавтобуса и мой автомобиль сразу же опрокинулся, мгновенно, даже удара не было от столкновения. Почему так произошло на такой скорости — это уже хороший вопрос к инженерам компании Lexus. Подушки, к слову, там так же не сработали, как и система предотвращения столкновений.

Водитель рассказал, что не пострадал в этом ДТП.

— Я цел, вылезти помогли очевидцы. Странно, что при такой скорости автомобиль вообще перевернулся. В моем понимании, должны были пострадать элементы переда и колесо, но машина должна была остаться на своих четырех колесах. Я очень люблю активный отдых и часто езжу за город: и я вот не представлял, что на проселочной дороге мог наехать на кочку на низкой скорости и перевернуться вместе со своей семьей, — добавил собеседник.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Нестандартное ДТП в Минске, повреждены два Lexus. Один из них опрокинулся, зацепив другой, после того как наехал на вывернутое колесо другого автомобиля (нет, не Lexus —...
 
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