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MagSafe заряжает iPhone 12 в два раза медленнее проводного зарядника
Источник материала: Onliner
Кажется, технология MagSafe в новых iPhone в теории оказалась лучше, чем на практике. Через беспроводную зарядку по MagSafe iPhone 12 заряжается в два раза дольше по сравнению с зарядкой через 20-ваттный адаптер. По крайней мере, такие данные во время обзора получили журналисты Wall Street Journal.
Замеры показали, что iPhone 12 через MagSafe заряжается быстрее, чем через беспроводной Qi-адаптер на 7,5 Вт. С ноля до 50% смартфон через MagSafe зарядился за час, через адаптер Anker — за полтора часа. Зарядка до такого же состояния через 20-ваттный проводной адаптер заняла 28 минут.
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Кажется, технология MagSafe в новых iPhone в теории оказалась лучше, чем на практике. Через беспроводную зарядку по MagSafe iPhone 12 заряжается в два раза дольше по сравнению с...
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