ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

MagSafe заряжает iPhone 12 в два раза медленнее проводного зарядника

23.10.2020 14:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Кажется, технология MagSafe в новых iPhone в теории оказалась лучше, чем на практике. Через беспроводную зарядку по MagSafe iPhone 12 заряжается в два раза дольше по сравнению с зарядкой через 20-ваттный адаптер. По крайней мере, такие данные во время обзора получили журналисты Wall Street Journal.

Замеры показали, что iPhone 12 через MagSafe заряжается быстрее, чем через беспроводной Qi-адаптер на 7,5 Вт. С ноля до 50% смартфон через MagSafe зарядился за час, через адаптер Anker — за полтора часа. Зарядка до такого же состояния через 20-ваттный проводной адаптер заняла 28 минут.

Смартфон Apple iPhone 12 mini 64GB (черный)
Apple iOS, экран 5.4" OLED (1080x2340), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
2999 р.
3 предложения
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, технология MagSafe в новых iPhone в теории оказалась лучше, чем на практике. Через беспроводную зарядку по MagSafe iPhone 12 заряжается в два раза дольше по сравнению с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине мошенники попытались присвоить здание налоговой, но были схвачены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика