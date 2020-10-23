MagSafe заряжает iPhone 12 в два раза медленнее проводного зарядника

Источник материала: Onliner

Кажется, технология MagSafe в новых iPhone в теории оказалась лучше, чем на практике. Через беспроводную зарядку по MagSafe iPhone 12 заряжается в два раза дольше по сравнению с зарядкой через 20-ваттный адаптер. По крайней мере, такие данные во время обзора получили журналисты Wall Street Journal.

Замеры показали, что iPhone 12 через MagSafe заряжается быстрее, чем через беспроводной Qi-адаптер на 7,5 Вт. С ноля до 50% смартфон через MagSafe зарядился за час, через адаптер Anker — за полтора часа. Зарядка до такого же состояния через 20-ваттный проводной адаптер заняла 28 минут.