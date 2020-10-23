В Украине мошенники попытались присвоить здание налоговой, но были схвачены

Источник материала: Onliner

Во вторник, 20 октября, в Одессе были задержаны двое мужчин, которых подозревают в попытке оставить без помещения местных налоговиков. Как сообщает сайт областной прокуратуры, мошенники хотели завладеть зданием площадью 2 тыс. кв. м. Бывает и такое.

Подозреваемых задержали после передачи ими $40 тыс. и поддельных документов нотариусу, который должен был заняться перерегистрацией права собственности на здание налоговой инспекции в центре Одессы. Деньги были «благодарностью» мошенников за проведение нотариусом процедуры, необходимой для захвата помещения.

В настоящий момент прокуратура проводит следственные действия, в ходе которых будет избрана мера пресечения для подозреваемых.



