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В Украине мошенники попытались присвоить здание налоговой, но были схвачены
Источник материала: Onliner
Во вторник, 20 октября, в Одессе были задержаны двое мужчин, которых подозревают в попытке оставить без помещения местных налоговиков. Как
Подозреваемых задержали после передачи ими $40 тыс. и поддельных документов нотариусу, который должен был заняться перерегистрацией права собственности на здание налоговой инспекции в центре Одессы. Деньги были «благодарностью» мошенников за проведение нотариусом процедуры, необходимой для захвата помещения.
В настоящий момент прокуратура проводит следственные действия, в ходе которых будет избрана мера пресечения для подозреваемых.
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Во вторник, 20 октября, в Одессе были задержаны двое мужчин, которых подозревают в попытке оставить без помещения местных налоговиков. Как сообщает сайт областной...
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