Найден админ канала в Telegram, который занимался «деаноном» силовиков. Ему 15 лет

Источник материала: Onliner

Гомельское управление собственной безопасности МВД установило администратора Telegram-канала «Данные карателей Беларуси». Им оказался 15-летний житель Добруша. Он обновлял и размещал в канале информацию о сотрудниках МВД.

Парень рассказал, что в августе неизвестный написал ему и предложил создать соответствующий канал, репостить туда сведения из других пабликов. Как пишет пресс-служба МВД, подросток таким образом хотел выманивать у подписчиков деньги.

Он создал канал, для убедительности «накачал его ботами» и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях. В большинстве использовались материалы канала «Каратели Беларуси».

Средства от подписчиков парень получал на биткоин-кошелек, тратил на еду, одежду и развлечения. Хотел купить кроссовый мотоцикл.

Сейчас проводится проверка в отношении подростка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного сбора либо распространения информации о частной жизни, мошенничества, будет дана правовая оценка. Изъятые средства направят в доход государства, установлены подписчики, которые донатили деньги каналу.