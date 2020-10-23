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Задержания нескольких жителей Жлобина связано с уголовным делом о клевете в отношении начальника милиции

23.10.2020 14:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержание сегодня утром нескольких жителей Жлобина связано с уголовным делом о клевете в отношении начальника милиции.

Задержания нескольких жителей Жлобина связано с уголовным делом о клевете в отношении начальника милиции

По сведениям БелаПАН, милиция задержала не менее пяти человек.

Иван Кашицкий был задержан, когда вел ребенка в детский сад. «Меня задержали у калитки садика, куда я отвел ребенка. Предложили проехать с ними, интересовались ключами от квартиры. Дома была жена Кристина. На обыск было постановление прокурора о том, что он проходит в рамках уголовного дела, возбужденного по клевете на начальника милиции. У нас изъяли всю технику и телефоны, даже телефоны детей», — рассказал БелаПАН Иван Кашицкий.

Его милиция отпустила, а Кристину доставили в отдел «для дознания».

Кроме того, по информации БелаПАН, сегодня были задержаны супруги Валерий и Илона Ткачевы, а также Инга Герилович.

8 октября были задержаны Снежана Погодина, Светлана Зыль и Вячеслав Петроченко. В их квартирах прошли обыски, милиция конфисковала компьютерную технику и мобильные телефоны. Задержанным пояснили, что возбуждено дело по статье 188 УК (клевета), потерпевший по которой начальник местной милиции Геннадий Мельник. Речь идет о разглашении его личных данных.

Вместе с тем несколько жителей Жлобина, в том числе Кристина Кашицкая, обращались в прокуратуру с требованием найти виновных в разглашении их личных данных и клеветы. Информация о них была размещена в жлобинских провластных телеграм-каналах. Активисты заявили, что их оскорбляли и обвиняли в совершении различных преступлений.

 
 
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Задержание сегодня утром нескольких жителей Жлобина связано с уголовным делом о клевете в отношении начальника милиции.
 
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