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Четыре райбольницы Минской области получили в подарок по новому Hyundai Creta

23.10.2020 14:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Четыре больницы Минской области получили в подарок по новому автомобилю Hyundai Creta.

Четыре райбольницы Минской области получили в подарок по новому Hyundai Creta

Такую поддержку медикам в сложной эпидемической ситуации оказали ООО «Хёндэ АвтоГрад» — официальный дистрибьютор марки Hyundai в Беларуси и представительство Hyundai Motor СНГ.

Служебный автопарк пополнился в центральных райбольницах Солигорска, Молодечно, Борисова, а также в Минской ЦРКБ.

Автомобили будут использоваться для ежедневных выездов к тем, кто находится на самоизоляции, чтобы медицинские работники могли взять у таких людей материал для лабораторного исследования и последующего медицинского наблюдения. Это позволит разгрузить транспорт скорой медицинской помощи, не использовать его для выездов к инфицированным COVID-19.

Четыре райбольницы Минской области получили в подарок по новому Hyundai Creta

«Главная цель инициативы, организованной компанией Hyundai Motor Company, — помочь нашим медикам. Они находятся на передовой борьбы с пандемией, и наша задача — обеспечить им поддержку», — отметил генеральный директор ООО «Хёндэ АвтоГрад» Владимир Матусевич.

 
 
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Четыре больницы Минской области получили в подарок по новому автомобилю Hyundai Creta.
 
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