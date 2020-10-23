Четыре райбольницы Минской области получили в подарок по новому Hyundai Creta

Четыре больницы Минской области получили в подарок по новому автомобилю Hyundai Creta .





Такую поддержку медикам в сложной эпидемической ситуации оказали ООО «Хёндэ АвтоГрад» — официальный дистрибьютор марки Hyundai в Беларуси и представительство Hyundai Motor СНГ.

Служебный автопарк пополнился в центральных райбольницах Солигорска, Молодечно, Борисова, а также в Минской ЦРКБ.

Автомобили будут использоваться для ежедневных выездов к тем, кто находится на самоизоляции, чтобы медицинские работники могли взять у таких людей материал для лабораторного исследования и последующего медицинского наблюдения. Это позволит разгрузить транспорт скорой медицинской помощи, не использовать его для выездов к инфицированным COVID-19.





«Главная цель инициативы, организованной компанией Hyundai Motor Company, — помочь нашим медикам. Они находятся на передовой борьбы с пандемией, и наша задача — обеспечить им поддержку», — отметил генеральный директор ООО «Хёндэ АвтоГрад» Владимир Матусевич.