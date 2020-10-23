|
Биржа: на выходных будут пониженные курсы доллара и евро
Источник материала: Навiны
Перед выходными на торгах БВФБ упали европейская и американская валюты.
Так, евро потерял 0,0144 пункта — 3,0029 белорусского рубля, а доллар 0,0061 пункта — 2,5399 белорусского рубля.
В свою очередь российский рубль существенно укрепился. Плюс в пятницу составил 0,0178 пункта — 3,3212 белорусского рубля за 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед выходными на торгах БВФБ упали европейская и американская валюты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)