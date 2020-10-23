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Можно ли заблокировать канал в Telegram? Рассказываем
Источник материала: Tut.by
Вчера стало известно, что веб-доступ к каналу «Нехты» (который, напомним,
Как
В данный момент отсутствуют технологии, позволяющие эффективно блокировать доступ к конкретным URL адресам по HTTPS ссылкам или к конкретным телеграм-каналам.
О механизмах блокировки сайтов, которые используют популярные белорусские провайдеры можно почитать в
Может ли третье лицо — не представитель мессенджера и не пользователь — заблокировать канал в Telegram?
Если кратко, то, как нам пояснили специалисты по инфобезопасности, доступ к каналу по ссылке в браузере действительно можно закрыть на некоторое время — хотя это дорогой и ненадежный способ. А вот заблокировать канал в приложении Telegram практически невозможно.
Почему так? Здесь следует знать, как работает шифрование Telegram.
В 2018 году, когда в России активно пытались заблокировать этот мессенджер, представитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
Дело в том, что серверная инфраструктура Telegram в целях безопасности имеет распределенную архитектуру и включает в себя подсистемы, находящиеся на территории различных государств, и управляемый различными юридическими лицами. То есть, мессенджер работает на децентрализованной платформе.
Telegram предоставляет своим пользователям возможность использовать два вида каналов обмена сообщениями — «облачные чаты» и «секретные чаты». Сообщения, пересылаемые через «секретные чаты», никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей «облачных чатов» хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте.
Создание секретных чатов начинается с генерации авторизационного ключа. При этом используется ассиметричное шифрование Диффи — Хеллмана, при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи. Ключи шифрования при этом регулярно обновляются, неактуальные ключи — уничтожаются автоматически.
То есть администрация сервиса попросту не имеет доступа к информации, дающей возможность декодировать принимаемые, передаваемые, доставляемые или обрабатываемое с его помощью электронные сообщения.
Как сказал один из наших собеседников, «Telegram представляет из себя мессенджер, обрабатывающий все события одновременно. Блокировка канала технически возможна в браузере (и то не полностью), заблокировать канал в приложении могут только владельцы мессенджера». То есть, чтобы заблокировать раз и навсегда какой-либо канал в стране, нужно заблокировать весь Telegram.
Кто и когда пытался заблокировать Telegram?
Заблокировать Telegram пытались многие, но пока никому не удалось довести это дело до конца и в полном объеме.
Например, в России мессенджер решили закрыть после того, как Павел Дуров отказался дать ФСБ ключи для расшифровки данных (эти ключи позволили бы спецслужбам читать переписку пользователей). В ответ власти решили начать блокировать все IP-адреса, которые использовал Telegram — за неделю мессенджер потерял около 3% активных пользователей.
Но, как
В итоге, по
Несколько больших успехов удалось достичь Китаю — здесь с 2015 года работе Telegram мешает брандмауэр «Золотой Щит». Однако люди по-прежнему пользуются приложением — просто при помощи VPN-сервисов, которые позволяют сменить IP-адрес на «некитайский». Отметим, что сам по себе VPN в Китае не запрещен, однако все провайдеры обязаны проходить лицензирование и получать разрешение на работу от властей.
В Иране тоже несколько лет пытаются заблокировать Telegram (а еще Instagram и TikTok). Как
Проблема была в блокировке доступа к серверам компании Digital Ocean, услугами которой пользуются многочисленные VPN-сервисы. На 11 января 2018 года 9 из 16 популярных VPN были недоступны.
Эта попытка закончилась неудачно — блокировку сняли 13 января 2018 года. Как тогда
К сожалению, это не остановило власти, и они предприняли новую попытку: 30 апреля 2018 года руководство Ирана полностью запретило пользоваться Telegram по решению суда в связи с «жалобами граждан» и «требованиями обеспечения безопасности». А чтобы люди не могли им воспользоваться даже с VPN, в 2019 году иранские операторы мобильной связи просто-напросто
Telegram по-прежнему запрещен в этой стране — но иранцы все равно им пользуются с помощью VPN и прокси-серверов.
И сравнительно недавние попытки блокировки мессенджера
Таким образом, блокировка Telegram неэффективна и может привести к убыткам, сбоям в работе сторонних сервисов и ухудшению репутации страны.
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Вчера стало известно, что веб-доступ к каналу «Нехты» (который, напомним, признали экстремистским) 21 октября был заблокирован по ссылке в браузере.
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