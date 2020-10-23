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Помните, в Минске анонсировали терминалы для самостоятельной активации проездных? Один уже повесили

23.10.2020 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске уже устанавливают терминалы для активации проездных на бесконтактных смарт-карточках (БСК). Один появился на остановке на Партизанском проспекте. Посмотрели, как он выглядит.


Устройство для активации проездных появилось на столбе возле остановки «Кинотеатр „Ракета“» — прямо напротив офиса предприятия «Агентство «Минсктранс». Оно похоже на валидатор. Если приложить к нему проездной, появляется надпись: «Нет пополнения».

Напоминаем, что это за устройство. Минчане смогут самостоятельно пополнять проездные на общественный транспорт, уже анонсировал «Минсктранс».


Летом транспортники планировали такую схему самостоятельного пополнения проездных:

  • регистрируешься на специальном сайте, выбираешь вид проездного, указываешь в личном кабинете номер бесконтактной смарт-карты «Минсктранса», на которую хочешь записать проездной;
  • получаешь специальный код;
  • с помощью кода оплачиваешь проездной в ЕРИП;
  • пополненную БСК активируешь с помощью нового устройства.

Как раз это устройство для активации и появилось на остановке.

По нашей информации, в «Минсктрансе» готовятся к опытной эксплуатации новой системы, для начала на остановках появится около пяти таких устройств.

Адрес того самого сайта с личным кабинетом и другие детали пока не озвучивали.


Ранее транспортники поясняли TUT.BY:

— Цель проекта — предоставить пассажирам возможность оплачивать проезд из любой точки, где есть интернет, с любого устройства, без привлечения наличных денег, без необходимости стоять в очереди около киосков, — говорил начальник процессингового центра «Минсктранса» Михаил Слодинский. — Возможно, некоторые пассажиры решат, что процедура усложнена и гораздо проще было бы прикладывать карту к одному оборудованию, например валидатору. Но мы решили пойти именно таким путем для того, чтобы люди не путались. Валидатор в режиме офлайн «читает» информацию, которая находится на пластиковой карте, и подтверждает оплату проезда. Что касается устройства активации, то оно настроено на пополнение.

Реализует вместе с «Минсктрансом» этот проект компания «Сайнс Солюшнс».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске уже устанавливают терминалы для активации проездных на бесконтактных смарт-карточках (БСК). Один появился на остановке на Партизанском проспекте....
 
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