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Помните, в Минске анонсировали терминалы для самостоятельной активации проездных? Один уже повесили
Источник материала: Tut.by
В Минске уже устанавливают терминалы для активации проездных на бесконтактных смарт-карточках (БСК). Один появился на остановке на Партизанском проспекте. Посмотрели, как он выглядит.
Устройство для активации проездных появилось на столбе возле остановки «Кинотеатр „Ракета“» — прямо напротив офиса предприятия «Агентство «Минсктранс». Оно похоже на валидатор. Если приложить к нему проездной, появляется надпись: «Нет пополнения».
Напоминаем, что это за устройство. Минчане смогут самостоятельно пополнять проездные на общественный транспорт, уже
Летом транспортники планировали такую схему самостоятельного пополнения проездных:
Как раз это устройство для активации и появилось на остановке.
По нашей информации, в «Минсктрансе» готовятся к опытной эксплуатации новой системы, для начала на остановках появится около пяти таких устройств.
Адрес того самого сайта с личным кабинетом и другие детали пока не озвучивали.
Ранее транспортники поясняли TUT.BY:
— Цель проекта — предоставить пассажирам возможность оплачивать проезд из любой точки, где есть интернет, с любого устройства, без привлечения наличных денег, без необходимости стоять в очереди около киосков, — говорил начальник процессингового центра «Минсктранса» Михаил Слодинский. — Возможно, некоторые пассажиры решат, что процедура усложнена и гораздо проще было бы прикладывать карту к одному оборудованию, например валидатору. Но мы решили пойти именно таким путем для того, чтобы люди не путались. Валидатор в режиме офлайн «читает» информацию, которая находится на пластиковой карте, и подтверждает оплату проезда. Что касается устройства активации, то оно настроено на пополнение.
Реализует вместе с «Минсктрансом» этот проект компания «Сайнс Солюшнс».
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В Минске уже устанавливают терминалы для активации проездных на бесконтактных смарт-карточках (БСК). Один появился на остановке на Партизанском проспекте....
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