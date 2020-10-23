Помните, в Минске анонсировали терминалы для самостоятельной активации проездных? Один уже повесили

Источник материала: Tut.by

В Минске уже устанавливают терминалы для активации проездных на бесконтактных смарт-карточках (БСК). Один появился на остановке на Партизанском проспекте. Посмотрели, как он выглядит.





Устройство для активации проездных появилось на столбе возле остановки «Кинотеатр „Ракета“» — прямо напротив офиса предприятия «Агентство «Минсктранс». Оно похоже на валидатор. Если приложить к нему проездной, появляется надпись: «Нет пополнения».

Напоминаем, что это за устройство. Минчане смогут самостоятельно пополнять проездные на общественный транспорт, уже анонсировал «Минсктранс».





Летом транспортники планировали такую схему самостоятельного пополнения проездных:

регистрируешься на специальном сайте, выбираешь вид проездного, указываешь в личном кабинете номер бесконтактной смарт-карты «Минсктранса», на которую хочешь записать проездной;

получаешь специальный код;

с помощью кода оплачиваешь проездной в ЕРИП;

пополненную БСК активируешь с помощью нового устройства.

Как раз это устройство для активации и появилось на остановке.

По нашей информации, в «Минсктрансе» готовятся к опытной эксплуатации новой системы, для начала на остановках появится около пяти таких устройств.

Адрес того самого сайта с личным кабинетом и другие детали пока не озвучивали.





Ранее транспортники поясняли TUT.BY:

— Цель проекта — предоставить пассажирам возможность оплачивать проезд из любой точки, где есть интернет, с любого устройства, без привлечения наличных денег, без необходимости стоять в очереди около киосков, — говорил начальник процессингового центра «Минсктранса» Михаил Слодинский. — Возможно, некоторые пассажиры решат, что процедура усложнена и гораздо проще было бы прикладывать карту к одному оборудованию, например валидатору. Но мы решили пойти именно таким путем для того, чтобы люди не путались. Валидатор в режиме офлайн «читает» информацию, которая находится на пластиковой карте, и подтверждает оплату проезда. Что касается устройства активации, то оно настроено на пополнение.

Реализует вместе с «Минсктрансом» этот проект компания «Сайнс Солюшнс».