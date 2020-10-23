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«Мужчин бьют, а они снова выходят на улицу для протеста». Снытина восхитилась белорусскими женщинами
Источник материала: Tut.by
Капитан женской сборной по баскетболу Екатерина Снытина восхитилась в своем
«Мужчин бьют и забирают в автозаки, а они снова выходят на улицу для протеста. ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀ Против них используют оружие и водометы — они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются! Они — женщины Беларуси!» — написала Снытина, сопроводив пост фотографиями с протестных акций.
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«Мужчин бьют, а они снова выходят на улицу для протеста». Снытина восхитилась белорусскими женщинами
Капитан женской сборной по баскетболу Екатерина Снытина восхитилась в своем Instagram белорусскими женщинами.
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