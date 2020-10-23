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«Мужчин бьют, а они снова выходят на улицу для протеста». Снытина восхитилась белорусскими женщинами

23.10.2020 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан женской сборной по баскетболу Екатерина Снытина восхитилась в своем Instagram белорусскими женщинами.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мужчин бьют и забирают в автозаки, а они снова выходят на улицу для протеста. ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀ Против них используют оружие и водометы — они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются! Они — женщины Беларуси!» — написала Снытина, сопроводив пост фотографиями с протестных акций.

 
 
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Капитан женской сборной по баскетболу Екатерина Снытина восхитилась в своем Instagram белорусскими женщинами.
 
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