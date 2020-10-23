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Белорус пытался провезти на себе 1,5 килограмма серебра из Польши - видео
23.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На днях 30-летний житель Жабинки возвращался из Польши на автомобиле Ford. При пересечении границы мужчина выбрал "зеленый" коридор и заявил таможенникам, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Его все же решили досмотреть.
© Sputnik / Валерий Мельников
В итоге таможенники обнаружили у мужчины 187 серебряных цепочек 925 пробы общим весом более 1,5 килограммов. Он пытался провезти серебро в одежде, надетой на нем. Украшения изъяли до суда.
"В отношении владельца товара Брестской таможней начат административный процесс в соответствии части 2 статьи 14.1 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией товаров или без конфискации", - заключили в Государственном таможенном комитете.
Это не первый подобный случай за последнее время. Недавно белорус пытался провезти из Польши партию серебра весом более трех килограммов,
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Мужчина спрятал 187 серебряных цепочек в одежде, которую надел на себя, однако таможенники раскусили хитреца.
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