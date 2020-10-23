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Белорус пытался провезти на себе 1,5 килограмма серебра из Польши - видео

23.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На днях 30-летний житель Жабинки возвращался из Польши на автомобиле Ford. При пересечении границы мужчина выбрал "зеленый" коридор и заявил таможенникам, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Его все же решили досмотреть. 

© Sputnik / Валерий Мельников
"Даже кило кофе не провезешь". Таможня усилила контроль на границе

В итоге таможенники обнаружили у мужчины 187 серебряных цепочек 925 пробы общим весом более 1,5 килограммов. Он пытался провезти серебро в одежде, надетой на нем. Украшения изъяли до суда.

"В отношении владельца товара Брестской таможней начат административный процесс в соответствии части 2 статьи 14.1 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией товаров или без конфискации", - заключили в Государственном таможенном комитете.

Это не первый подобный случай за последнее время. Недавно белорус пытался провезти из Польши партию серебра весом более трех килограммов, спрятанную в носки. Таможенники пресекли действия контрабандиста.

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Мужчина спрятал 187 серебряных цепочек в одежде, которую надел на себя, однако таможенники раскусили хитреца.
 
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