Белорус пытался провезти на себе 1,5 килограмма серебра из Польши - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На днях 30-летний житель Жабинки возвращался из Польши на автомобиле Ford. При пересечении границы мужчина выбрал "зеленый" коридор и заявил таможенникам, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Его все же решили досмотреть.

В итоге таможенники обнаружили у мужчины 187 серебряных цепочек 925 пробы общим весом более 1,5 килограммов. Он пытался провезти серебро в одежде, надетой на нем. Украшения изъяли до суда.

"В отношении владельца товара Брестской таможней начат административный процесс в соответствии части 2 статьи 14.1 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией товаров или без конфискации", - заключили в Государственном таможенном комитете.

Это не первый подобный случай за последнее время. Недавно белорус пытался провезти из Польши партию серебра весом более трех килограммов, спрятанную в носки . Таможенники пресекли действия контрабандиста.

Читайте также: